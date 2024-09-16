Sözcü TV Haber Müdürü: "Narin, Ahırda Türk Toplumunun Kaldıramayacağı Bir Şey Gördü ve Öldürdüler"

Bu işin planlı olduğunu ve olayın sıcaklığında bu planın oluşturulamayacağını düşünüyorsak, bir gün önce görülen bir şeyin bir gün sonra Kur'an kursundan sonra planlanmış olması da mantıklı bir çerçeveye oturmuş olur.

Soruşturmaya dahil olan haber kaynağımız, bu mesajların arka planına hakim. Mesajlarda şu bilgiler yer almakta: Salim Güran, Narin'in annesi Yüksel Güran ve Narin'in diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, olayın içinde gibi görünüyor. Aynı şekilde, içinde olan ya da bu duruma sürüklenen bir diğer kişi ise abi Enes Güran.