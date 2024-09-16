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Sözcü TV Haber Müdürü: "Narin, Ahırda Türk Toplumunun Kaldıramayacağı Bir Şey Gördü ve Öldürdüler"

Sözcü TV Haber Müdürü: "Narin, Ahırda Türk Toplumunun Kaldıramayacağı Bir Şey Gördü ve Öldürdüler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
16.09.2024 - 10:30 Son Güncelleme: 16.09.2024 - 11:24

Narin'in vahşice katledilmesine dair gözaltılar ve tutuklamalar olsa da cinayetin neden ve nasıl işlendiğine dair halen net bir bilgi yok. Dedikodu ve tahminler üzerinden giden süreçte, gazeteciler köy içinden bilgi almak için büyük bir mücadele sarf ediyor. Bu iddialardan biri ise Narin'in neden öldürüldüğüne dair ip uçları içeriyor.

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Narin, kayboluşunun ardından 19.günde dere yatağında bulunmuştu. Ölümünün ardından ne için ve nasıl öldürüldüğüne dair halen karanlıkta kalan pek çok bilgi var.

Narin, kayboluşunun ardından 19.günde dere yatağında bulunmuştu. Ölümünün ardından ne için ve nasıl öldürüldüğüne dair halen karanlıkta kalan pek çok bilgi var.

Gündem iddialar ve dedikodular üzerinden daha da kirlenirken Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin de ulaştığı bir bilgiyi iddia olarak paylaştı.

Gündem iddialar ve dedikodular üzerinden daha da kirlenirken Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin de ulaştığı bir bilgiyi iddia olarak paylaştı.

İddiaya göre Narin, ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü. Özkeskin'in iddiası şu şekilde:

İddiaya göre Narin, ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü. Özkeskin'in iddiası şu şekilde:

'Bu sahnede muhtar amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran vardı. Olay iddiaya göre Salim Güran'ın evinin yakınındaki ahırda yaşandı'

Çevreden edindiği bilgiye göre Narin'in belagati iyi, kendini çok iyi ifade edebilen bir çocuk olarak bilindiğini söyleyen Özkeskin, ahırda olan kişilerin "Narin susmaz, kesin anlatır" diyerek bu işi yapmış olabileceklerini söyledi. Özkeskin, "Abisi ise ya olayın içinde ya da olaya sürüklendi" açıklamasını yaptı.

Çevreden edindiği bilgiye göre Narin'in belagati iyi, kendini çok iyi ifade edebilen bir çocuk olarak bilindiğini söyleyen Özkeskin, ahırda olan kişilerin "Narin susmaz, kesin anlatır" diyerek bu işi yapmış olabileceklerini söyledi. Özkeskin, "Abisi ise ya olayın içinde ya da olaya sürüklendi" açıklamasını yaptı.

Narin'in gördüklerinden bir gün sonra katledildiğini söyleyen Cem Özkeskin, haber kaynağına dayandırdığı tespitlerini şu şekilde özetledi:

Narin'in gördüklerinden bir gün sonra katledildiğini söyleyen Cem Özkeskin, haber kaynağına dayandırdığı tespitlerini şu şekilde özetledi:

Bu işin planlı olduğunu ve olayın sıcaklığında bu planın oluşturulamayacağını düşünüyorsak, bir gün önce görülen bir şeyin bir gün sonra Kur'an kursundan sonra planlanmış olması da mantıklı bir çerçeveye oturmuş olur.

Soruşturmaya dahil olan haber kaynağımız, bu mesajların arka planına hakim. Mesajlarda şu bilgiler yer almakta: Salim Güran, Narin'in annesi Yüksel Güran ve Narin'in diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, olayın içinde gibi görünüyor. Aynı şekilde, içinde olan ya da bu duruma sürüklenen bir diğer kişi ise abi Enes Güran.

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