AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ekonomik Kriz Olduğunu Kabul Etti
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ekonomik Kriz Olduğunu Kabul Etti
Ekonomik kriz giderek derinleşirken vatandaşların alım gücü ve maaşlarının değeri giderek eriyor. Vatandaşın itirazları genel olarak AKP çevresinden doğru bulunmazken ilk kez en üst perdeden bu itirazlar kabul gördü.
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Pazardaki temel gıdalardan lükse kadar her konuda alım gücü düşmüş durumda. Asgari ücrete ara zam yapılmaması, emeklilerin halen asgari ücretin dahi altında ücret alması vatandaşın temel dertlerinin başında geliyor.
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Vatandaş için alım gücü neredeyse yok olma seviyesindeyken AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den ekonomik krize dair bir itiraf geldi.
"Vatandaş doğru söylüyor" diyen Şen, "Hayat pahalılığı ve emekli aylıklarının düşüklüğüne dair, vatandaş doğru söylüyor" dedi.
İtiraz ve isyanların üslubuna da değinen Şen, " Vatandaş biraz sert söylüyor. Ne yapalım, o da onun karakteri. Bir şey diyemezsin. Dediği doğru mu? Doğru" dedi.
Emekli maaşlarının düşüklüğünden dert yanan vatandaşların da itirazlarını haklı bulan Şen, "Emekli maaşları da öyle. Vatandaşın söyledikleri doğru" dedi.
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