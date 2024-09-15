Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Yasağına İlginç Savunma: "9 Günde Kim Ne Kaybetti?"
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Yasağına İlginç Savunma: "9 Günde Kim Ne Kaybetti?"
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Instagram'ın 9 gün yasaklanması sürecinde Uraloğlu sık sık demeçleriyle gidişata dair vatandaşları bilgilendirmişti. Instagram'ı kurallara uymaya davet eden Bakan, 9 günün sonunda "müjdeyi" vermişti.
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Bakan Uraloğlu bugün katıldığı bir etkinlikte bu 9 günü değerlendirdi ve "kim ne kaybetti?" diye sordu.
Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım" dedi.
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