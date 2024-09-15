Bakan Uraloğlu'ndan Instagram Yasağına İlginç Savunma: "9 Günde Kim Ne Kaybetti?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda konuştu. 9 günlük Instagram yasağına değinen Uraloğlu ilginç bir çıkış yaptı.