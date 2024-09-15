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Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada Yaralanan İşçi Dehşet Anlarını Anlattı

Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada Yaralanan İşçi Dehşet Anlarını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.09.2024 - 18:50

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında gerçekleşen patlamada 28 işçi yaralanırken, yaralı işçilerin tedavilerine hızlı bir şekilde başlandı. Bu esnada yaralı bir işçiden de acı haber geldi. Bir işçisinin patlama sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı işçilerden Zafer Emanet de korkutucu patlama anını anlattı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada gerçekleşen patlamada 28 işçi yaralanmış, hem söndürme çalışmaları hem de tedavi süreçleri hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılmıştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada gerçekleşen patlamada 28 işçi yaralanmış, hem söndürme çalışmaları hem de tedavi süreçleri hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılmıştı.

Yaralı olarak tedavi altına alınan işçilerden Zafer Emanet de yaşadığı korku dolu anları anlattı. Mesaide olduğunu söyleyen Emanet, patlamanın boyutuna ve gücüne dair de açıklama yaptı.

Yaralı olarak tedavi altına alınan işçilerden Zafer Emanet de yaşadığı korku dolu anları anlattı. Mesaide olduğunu söyleyen Emanet, patlamanın boyutuna ve gücüne dair de açıklama yaptı.

Emanet, patlamanın etkisiyle üzerlerinde kıyafetlerin bile kalmadığını, ayakkabılarına kadar uçtuğunu anlattı:

Emanet, patlamanın etkisiyle üzerlerinde kıyafetlerin bile kalmadığını, ayakkabılarına kadar uçtuğunu anlattı:

'Patlama gerçekleştiğinde, çevrede büyük bir yıkım oldu. Üstümdeki eşyalar parçalandı ve kendimi altında buldum, fakat kısa süre içinde kurtuldum. Benimle birlikte çalışmakta olan 20'den fazla kişi vardı ve patlama o denli şiddetliydi ki, üstümüzdeki giysiler tamamen yok oldu, ayakkabılarımız ise fırladı.'

Bir süre mahsur kaldığını da söyleyen Emanet yaşadığı korkuyu şu sözlerle aktardı:

Bir süre mahsur kaldığını da söyleyen Emanet yaşadığı korkuyu şu sözlerle aktardı:

'Çalışıyordum ve işimi yapıyordum. Birdenbire 4 saniye süren parlak bir beyaz ışık yandı. Kafamı çevirdiğimde, etrafın tamamen yıkıldığını ve her şeyin alevler içinde olduğunu gördüm. İçeride mahsur kaldık ve bir süre çıkış yolu bulamadık.'

Patlama anına dair çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri A Haber yayınladı:

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