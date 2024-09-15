Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada Yaralanan İşçi Dehşet Anlarını Anlattı

'Patlama gerçekleştiğinde, çevrede büyük bir yıkım oldu. Üstümdeki eşyalar parçalandı ve kendimi altında buldum, fakat kısa süre içinde kurtuldum. Benimle birlikte çalışmakta olan 20'den fazla kişi vardı ve patlama o denli şiddetliydi ki, üstümüzdeki giysiler tamamen yok oldu, ayakkabılarımız ise fırladı.'