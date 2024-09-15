Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada Yaralanan İşçi Dehşet Anlarını Anlattı
Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada Yaralanan İşçi Dehşet Anlarını Anlattı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında gerçekleşen patlamada 28 işçi yaralanırken, yaralı işçilerin tedavilerine hızlı bir şekilde başlandı. Bu esnada yaralı bir işçiden de acı haber geldi. Bir işçisinin patlama sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı işçilerden Zafer Emanet de korkutucu patlama anını anlattı.
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada gerçekleşen patlamada 28 işçi yaralanmış, hem söndürme çalışmaları hem de tedavi süreçleri hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılmıştı.
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Yaralı olarak tedavi altına alınan işçilerden Zafer Emanet de yaşadığı korku dolu anları anlattı. Mesaide olduğunu söyleyen Emanet, patlamanın boyutuna ve gücüne dair de açıklama yaptı.
Emanet, patlamanın etkisiyle üzerlerinde kıyafetlerin bile kalmadığını, ayakkabılarına kadar uçtuğunu anlattı:
Bir süre mahsur kaldığını da söyleyen Emanet yaşadığı korkuyu şu sözlerle aktardı:
Patlama anına dair çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri A Haber yayınladı:
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