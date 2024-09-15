Sakarya'da Bir Fabrikada Çıkan Yangında 12 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Sakarya'da Bir Fabrikada Çıkan Yangında 12 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.
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Fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 23 işçi yaralandı. Bu işçilerden 12'si hastaneye kaldırıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu.
Alemdar, 12 işçinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı, ayakta tedavi olanlar ile birlikte olaydan yaralananların sayısının artabileceğini söyledi.
Alemdar, "Yaşanan patlamadan sonra yangın başlamış. Çıkan yangın bizim de içeri girmemizi engelliyor. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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