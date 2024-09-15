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Sakarya'da Bir Fabrikada Çıkan Yangında 12 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'da Bir Fabrikada Çıkan Yangında 12 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 18:16

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 23 işçi yaralandı, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 23 işçi yaralandı. Bu işçilerden 12'si hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 23 işçi yaralandı. Bu işçilerden 12'si hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu.

Alemdar, 12 işçinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı, ayakta tedavi olanlar ile birlikte olaydan yaralananların sayısının artabileceğini söyledi.

Alemdar, 12 işçinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı, ayakta tedavi olanlar ile birlikte olaydan yaralananların sayısının artabileceğini söyledi.

Alemdar, "Yaşanan patlamadan sonra yangın başlamış. Çıkan yangın bizim de içeri girmemizi engelliyor. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Alemdar, "Yaşanan patlamadan sonra yangın başlamış. Çıkan yangın bizim de içeri girmemizi engelliyor. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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