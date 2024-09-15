Oğuzhan Koç'tan M Lisa'ya Bengü Beker'den Merhababensokak'a '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Oğuzhan Koç'tan M Lisa'ya Bengü Beker'den Merhababensokak'a '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Her hafta pek çok şarkı dijital platformda karşımıza çıkıyor. İçlerinden en dikkat çekenlere ve daha ilk haftadan kulaklara takılanlara ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İşte bu haftanın '0 Kilometre'sinde yepyeni şarkılarıyla dikkatimizi çeken şarkıcılar...
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Bir süredir pozitif şarkılar üretmesini özlemle ve sabırla beklediğimiz Oğuzhan Koç sonunda imdada yetişti ve 'Sen de Söyle'yi yayınladı.
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'Araba' şarkısıyla epeydir dilimize dolanan M Lisa bir süre önce '2017'yi yayınlamıştı, kusura bakmasın, anca sıra geldi!
Son dönemde yayınladığı single'larla adını yavaş yavaş geniş kitlelere duyuran Bengü Beker 'Bir Yol Bu' ile radarımıza takılıyor.
Alternatif sahneden Merhababensokak'ı bu defa nakaratıyla vurup kaçan 'Yakama Takmış Güneşi' ile dinliyoruz.
Dikkat çeken remiksleriyle aklımıza kazınan Ufuk Kevser'i bu defa Simülasyon ile birlikte ürettikleri 'Plastik Sevda'yla dinliyoruz.
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487APHE ve Baro'nun güçlerini birleştirip yayınladığı 'Karanlık' dans müziğine modern bir rap yürüyüşü ekliyor, ortaya parmak ısırılası bir şarkı çıkıyor.
'Sana El Pençe Durmam'la ortalığı kasıp kavuran, son dönemin en büyük çıkışlarından birine imza atan Emre Fel 'Naçar'la karşımızda.
Çoğunlukla pozitif şarkılarla karşımıza çıkan canımız ciğerimiz Pinhani grubunu 'Geldik Sonuna Kadar'la dinliyoruz.
Şöyle "Türkçe-Arapça karışık bir şarkı olsa da iki göbek atsak" diyenler için Amo988 ve Oualid'in 'Lazım'ı gelsin.
'Bellydancing'le ortalığı kasıp kavuran Inji, tam da bedroom pop kafasındaki 'Rot'la yeni EP'si 'We Good'un gizli hazinesine imza atıyor.
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