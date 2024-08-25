Kamufle'den Melis Fis'e Melek Mosso'dan Koyu'ya '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Kamufle'den Melis Fis'e Melek Mosso'dan Koyu'ya '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Her hafta pek çok şarkı dijital platformda karşımıza çıkıyor. İçlerinden en dikkat çekenlere ve daha ilk haftadan kulaklara takılanlara ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İşte bu haftanın '0 Kilometre'sinde yepyeni şarkılarıyla dikkatimizi çeken şarkıcılar...
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Hip-hop sahnesinin en üretken isimlerinden Kamufle yanına GenJah'ı da almış ve ortaya 'Vay Canım Vay' gibi bir afet çıkmış!
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'Gülü Sevdim Dikeni Battı'yla birlikte sonunda hem genç hem de orta kuşağı yakalayan Melis Fis, 'Yat Kalk Dua Et' şarkısını geride bırakabilecek güçteki 'Misket'le yoluna devam ediyor.
'Hayatım Kaymış'la müzik kariyerinin en büyük hit'ini yakalayan Melek Mosso, bu defa daha havalı ve bir o kadar da radyo dostu bir şarkıyla, 'Yeri Var'la karşımızda.
'Kalbime Gömdüm Sandım'la radarımıza takılan yeni nesil isimlerden Koyu, yaz sonuna 'Yaz Yağmuru'yla güçlü bir şarkı bırakıyor.
Kendi yazdığı 'Galaksi' şarkısıyla pandemi dönemindeki mutsuzluğumuza ilaç gibi gelen Ece Mumay bu defa bir Genco Ecer şarkısı 'Abart'la karşımızda.
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İlker James ve Ayaz Erdoğan ikilisi 'Yaktın' şarkısında bir araya gelmiş ve son dönemde Semicenk'in tutturduğu hafif 'arenbesk' havanın izinden yürümelerine rağmen farklı bir tat da yakalamayı başarmış.
'Kufi' ile birçok kişiye "Vay!" çektiren Duman, yeni single'ları 'İçimde Aşk Var'la yola devam ediyor.
Bir süredir merakla beklenen yeni Aleyna Tilki şarkısı 'Hoşuna Gidiyo', Zeki Arkun sürpriziyle sonunda karşımızda.
Yeryüzü Tanıkları grubundan tanıdığımız Yiğit Seferoğlu, solo olarak da müzik kariyerini sürdürüyor. 'Bi' Sen Kal' da onun son şarkısı oluyor.
KÖFN grubundan tanıdığımız Bile Kağan Etil ya da sahne adıyla BKE, Rakin ile 'Ben Gezegenim Sen Uzaysın'da müthiş bir pop-rock hit'ine imza atmış.
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