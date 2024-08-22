Eurovision 2024'te Sahneye Çıkan Sertab Erener: "İsrail'i Kınıyorum, Sonuna Kadar da Karşı Olacağım"

Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması oldukça kaotik bir ortamda geçmişti. Bizler için bu yılki Eurovision'u farklı kılan ise Sertab Erener'in İstanbul'da düzenlenen 2004'teki yarışmadan 20 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine adım atmasıydı. Erener'in Eurovision vlog görüntüleri ortaya çıktı, özellikle İsrail ile ilgili kısımlar dikkat çekti.