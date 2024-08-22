Eurovision 2024'te Sahneye Çıkan Sertab Erener: "İsrail'i Kınıyorum, Sonuna Kadar da Karşı Olacağım"
Eurovision 2024'te Sahneye Çıkan Sertab Erener: "İsrail'i Kınıyorum, Sonuna Kadar da Karşı Olacağım"
Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması oldukça kaotik bir ortamda geçmişti. Bizler için bu yılki Eurovision'u farklı kılan ise Sertab Erener'in İstanbul'da düzenlenen 2004'teki yarışmadan 20 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine adım atmasıydı. Erener'in Eurovision vlog görüntüleri ortaya çıktı, özellikle İsrail ile ilgili kısımlar dikkat çekti.
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Bu yıl Eurovision sahnesinde 3 büyük divayı, Türkiye'den Sertab Erener'i, Yunanistan'dan Helena Paparizou'yu ve İsveç'ten Charlotte Perrelli'yi misafir sanatçı olarak izlemiştik. Biliyorsunuz her 3'ü de ülkelerine Eurovision birinciliği getirmişti.
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Bu isimlerden elbette Sertab Erener'e ayrıca bir algıda seçiciydik. Bu yıl Türk Eurovision hayranlarına büyük bir heyecan yaşatan Erener, "Yüz estetiği mi geçirdi?" gibi sorularla da X kullanıcılarının dikkatini çekmişti.
Mayıs ayındaki yarışmaya katılan ve İsveç'e uçarken 'laktozsuz ve glutensiz bir menü'den şikâyetçi olan Erener, bu defa Eurovision vlog'uyla X kullanıcılarının dikkatini çekti.
Sahnedeki yarışmacıları canlı izleyen; İsviçre, Hırvatistan, Fransa ve İrlanda gibi ülkelerin ilk 7'ye kalacağını tahmin eden Erener, görüntülerde bu yılki yarışta en büyük kaosa sebep olan İsrail ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.
Görüntülerde Malmö'de yürüyüş yapan Erener'in Filistin adına düzenlenen bir eyleme katıldığı ve "Filistin" diye bağırdığı görülüyor.
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Bir başka videoda Erener, İsrailli Eden Golan sahnedeyken şunları söylüyor: "İsrail'in Eurovision'da olmasını kınıyorum. Sonuna kadar da karşı olacağımı söyleyebilirim."
İsrailli şarkıcı Eden Golan sahnedeyken Erener'in yaptığı mimik de bir hayli dikkat çekici bulundu.
Sertab Erener'in Eurovision 2024 görüntülerine X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
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