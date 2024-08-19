19 Eylül'de Orduya Katılacak: Eurovision 2024'te 5'inci Olan İsrailli Şarkıcı Eden Golan Askere Gidiyor!
19 Eylül'de Orduya Katılacak: Eurovision 2024'te 5'inci Olan İsrailli Şarkıcı Eden Golan Askere Gidiyor!
Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde kaotik bir ortamda geçen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda eleştirilerin hedefindeki isim olan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın önümüzdeki günlerde İsrail ordusuna katılacağı açıklandı!
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İsrail'de yayın yapan Israel Hayom gazetesi, Eurovision 2024'te ülkesi İsrail'e 5'incilik kazandıran Eden Golan'ın askere gideceğini duyurdu.
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Eurovision'un bu yılki en tartışmalı ismi olan ve birçok yarışmacının tepkisini çeken Eden Golan'ın 19 Eylül'de İsrail ordusuna katılacağı öğrenildi.
İsrail'de kadınlar 2, erkekler ise 3 yıl boyunca askerlik hizmetinde bulunuyor.
21 yaşındaki şarkıcı Eden Golan'ın uluslararası çapta yakaladığı başarı sonrasında müzik kariyerine ara verip İsrail ordusuna katılıp askerlik yapacak olması X kullanıcılarının da dikkatini çekti.
Şarkıcının askere gidecek olmasına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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bebekleri şehit etmek için mi!😡
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