19 Eylül'de Orduya Katılacak: Eurovision 2024'te 5'inci Olan İsrailli Şarkıcı Eden Golan Askere Gidiyor!

Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde kaotik bir ortamda geçen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda eleştirilerin hedefindeki isim olan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın önümüzdeki günlerde İsrail ordusuna katılacağı açıklandı!

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