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"Pizzalar Biçimsiz Olsun, Kenarlarını Yakın, Ortaya Roka Koyun": Elit Pizzacı Olmak İçin Şartları Sıraladı!

"Pizzalar Biçimsiz Olsun, Kenarlarını Yakın, Ortaya Roka Koyun": Elit Pizzacı Olmak İçin Şartları Sıraladı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 15:47

Karnımız acıktığında ilk başvurduğumuz hazır yiyeceklerden biri İtalyanların meşhur pizzası. Bir X kullanıcısının 'elit pizza' tarifi ise yüz gülümsetecek cinsten!

Karnımız acıktığında sıklıkla başvurduğumuz yiyeceklerden biri olan pizza son dönemde oldukça 'elit' seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Karnımız acıktığında sıklıkla başvurduğumuz yiyeceklerden biri olan pizza son dönemde oldukça 'elit' seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Dünyaca ünlü pizza restoranları haricinde daha yerel tatlar deneyimlemek isteyenlerin imdadına yetişen bu 'elit pizza'cılar sosyal medyada da dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü pizza restoranları haricinde daha yerel tatlar deneyimlemek isteyenlerin imdadına yetişen bu 'elit pizza'cılar sosyal medyada da dikkat çekiyor.

'@drfaithdz' adlı X kullanıcısı, son dönemde sürekli karşımıza çıkan bu 'elit' pizzacılara dair yüz gülümseten bir paylaşımda bulundu.

'@drfaithdz' adlı X kullanıcısı, son dönemde sürekli karşımıza çıkan bu 'elit' pizzacılara dair yüz gülümseten bir paylaşımda bulundu.

İşte kullanıcının elit pizzacı açmak için yapılması gerekenleri sıraladığı kurallar: "Pizzalar biçimsiz olmalı, kenarları kalın olmalı ve yakılmalı, ortasında mutlaka 1 tutam roka olmalı."

890 bin görüntülenme alan paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

890 bin görüntülenme alan paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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