"Pizzalar Biçimsiz Olsun, Kenarlarını Yakın, Ortaya Roka Koyun": Elit Pizzacı Olmak İçin Şartları Sıraladı!
"Pizzalar Biçimsiz Olsun, Kenarlarını Yakın, Ortaya Roka Koyun": Elit Pizzacı Olmak İçin Şartları Sıraladı!
Karnımız acıktığında ilk başvurduğumuz hazır yiyeceklerden biri İtalyanların meşhur pizzası. Bir X kullanıcısının 'elit pizza' tarifi ise yüz gülümsetecek cinsten!
Karnımız acıktığında sıklıkla başvurduğumuz yiyeceklerden biri olan pizza son dönemde oldukça 'elit' seçeneklerle karşımıza çıkıyor.
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