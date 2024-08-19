"Ben Bu İşin İçindeyim, Yüzde 3 Yağlıdan Aşağı Süt Olmaz, Sudur O" Diyen X Kullanıcısına Gelen Tepkiler
"Ben Bu İşin İçindeyim, Yüzde 3 Yağlıdan Aşağı Süt Olmaz, Sudur O" Diyen X Kullanıcısına Gelen Tepkiler
Markete gidip süt ürünleri reyonuna göz attığımızda ufak bir kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Son dönemde marketteki süt ürünlerine baktığımızda yüzde 3, yüzde 1.5, laktozsuz gibi pek çok seçeneği görebiliyoruz. Bir X kullancısı tam da bu kafa karışıklığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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'@vdamla' adlı X kullanıcısı, "İşin içinde biri olarak söylüyorum" dedi ve yüzde 3 yağlı sütle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Kullanıcı, şunları söyledi: "Yüzde 3 yağlıdan aşağı hiçbir süt süt değildi, sudur. Sütü protein, su ve yağından arındırıyorlar."
"Silolarda bekletip size 0.5-1-1.5 yağlı olarak sunuyorlar, maalesef devlet de bir şey demiyor."
X kullanıcısının bu paylaşımına pek çok farklı yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
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