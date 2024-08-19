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"Ben Bu İşin İçindeyim, Yüzde 3 Yağlıdan Aşağı Süt Olmaz, Sudur O" Diyen X Kullanıcısına Gelen Tepkiler

"Ben Bu İşin İçindeyim, Yüzde 3 Yağlıdan Aşağı Süt Olmaz, Sudur O" Diyen X Kullanıcısına Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 11:36

Markete gidip süt ürünleri reyonuna göz attığımızda ufak bir kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Son dönemde marketteki süt ürünlerine baktığımızda yüzde 3, yüzde 1.5, laktozsuz gibi pek çok seçeneği görebiliyoruz. Bir X kullancısı tam da bu kafa karışıklığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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'@vdamla' adlı X kullanıcısı, "İşin içinde biri olarak söylüyorum" dedi ve yüzde 3 yağlı sütle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'@vdamla' adlı X kullanıcısı, "İşin içinde biri olarak söylüyorum" dedi ve yüzde 3 yağlı sütle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kullanıcı, şunları söyledi: "Yüzde 3 yağlıdan aşağı hiçbir süt süt değildi, sudur. Sütü protein, su ve yağından arındırıyorlar."

Kullanıcı, şunları söyledi: "Yüzde 3 yağlıdan aşağı hiçbir süt süt değildi, sudur. Sütü protein, su ve yağından arındırıyorlar."

"Silolarda bekletip size 0.5-1-1.5 yağlı olarak sunuyorlar, maalesef devlet de bir şey demiyor."

"Silolarda bekletip size 0.5-1-1.5 yağlı olarak sunuyorlar, maalesef devlet de bir şey demiyor."

X kullanıcısının bu paylaşımına pek çok farklı yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

X kullanıcısının bu paylaşımına pek çok farklı yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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