"Ben Bu İşin İçindeyim, Yüzde 3 Yağlıdan Aşağı Süt Olmaz, Sudur O" Diyen X Kullanıcısına Gelen Tepkiler

Markete gidip süt ürünleri reyonuna göz attığımızda ufak bir kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Son dönemde marketteki süt ürünlerine baktığımızda yüzde 3, yüzde 1.5, laktozsuz gibi pek çok seçeneği görebiliyoruz. Bir X kullancısı tam da bu kafa karışıklığıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.