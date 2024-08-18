Küresel Isınmada Son Durum: Ne Kadar Kötü Durumdayız?
Küresel Isınmada Son Durum: Ne Kadar Kötü Durumdayız?
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Ekim 2015'teki verilere göre 1880 yılından beri ortalama sıcaklık yaklaşık 1 santigrat derece arttı. Ufak bir rakam gibi gözüktüğüne bakmayın, gezegen ortalamasına vurulduğunda bu oran aslında oldukça yüksek.
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Kısa vadede kavrulup gitmeyeceğiz belki ama ilerleyen dönemlerde çok büyük felaketlerle karşı karşıyayız. Olan aslında bizden sonraki nesillere ve canlılara olacak. Birçok hayvan türü ortadan kalkacak, bitkiler yok olacak.
Son yıllarda birçok çevreye duyarlı şirket karbon ayak izini azaltmanın yollarını arıyor. Bunun yolu da tasarruftan geçiyor. Tüketim çılgınlığı devrinde ne kadar çok tasarruf yaparsanız aslında çevreyi de korumuş oluyorsunuz.
Büyükbaş üretim çiftlikleri geniş yer kaplıyor ve bitki örtülerinin ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Keza bu hayvanları beslemek için de çok fazla su ve gübre harcanıyor. Kırmızı et üretimi, pek bilinmese de aslında iklime zarar veriyor.
Eğer sera gazlarına karşı bilinçli olursak, hükümetler hep birlikte gereken önlemleri alırsa tablonun kötümserliği en iyi ihtimalle durdurulabilir.
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En kötü senaryoda şunlar var: Toplu kıtlıklar, ölümler, eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri ve sular altında kalan pek çok şehir hatta ülke!
Denizler her 100 yılda 30 santim yükselmiş durumda. Ancak henüz o kadar gecikmiş değiliz bu konuda. Gerekli önlemler alındığında her şey kontrol altına alınabilir.
Umutlu olmak için elbette nedenler var. Kötü senaryolar bizi harekete geçirebilir ve tasarruf konusunda dikkatli olmamıza vesile olabilir.
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