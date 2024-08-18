Yıl Olmuş 2020'ler, ABD Neden Hâlâ Metrik Sistem Kullanmıyor?
Yıl Olmuş 2020'ler, ABD Neden Hâlâ Metrik Sistem Kullanmıyor?
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Önce metrik sistemin tanımını yapalım. 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan bu sistemde örneğin uzunluk için metre, ağırlık için kilogram kullanılıyor.
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Sistem uluslararası çapta kabul görmüş durumda. Yalnızca Birleşik Krallık'ın bir itirazı var, onlar hem metrik sistemi hem de imparatorluk ölçü birimini kullanıyor.
ABD'nin ise bu metrik sisteme tamamen karşı gelen belki de tek ülke olması şaşırtıcı. Evet, ABD metrik sistem yerine sadece imparatorluk ölçü birimini kullanıyor!
Britannica'ya göre ABD'nin metrik sisteme geçmeyişinin altında iki sebep var. İlki zaman, ikincisi ise para!
Sanayi Devrimi başladığında ülkedeki pahalı üretim tesisleri imparatorluk ölçü birimini kullanmaya başladı ve fabrikalar bu 'IS' birimlerine göre geliştirildi, işçiler bu şekilde eğitildi.
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Bunca yıllık bir mazi olunca ülkede metrik sisteme geçilmesi aynı zamanda altyapıda ciddi değişimler anlamına geleceği için ve oldukça masraflı olacağı için ABD'de hâlâ mil ve inç gibi ölçü birimleri kullanılıyor.
1 mil 1760 yard'a, 1 yard 3 feet ve 36 inç'e denk düşüyor. Halbuki metrik sistemde her şey ne kadar kolay: 1 metre 100 santim, 1 kilo ise 1000 gram!
ABD'de Soğuk Savaş yılları öncesi ve sonrasında 'politik bir manevra' olarak algılanabileceği çekincesiyle uzak durulan metrik sistem, ABD vatandaşı olmayanlar için bir kâbus olmayı sürdürüyor!
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