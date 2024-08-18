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Tarihte 3. Kez Avrupa Şampiyonu Olan 'Genç Sultanlar'ın Kaptanı Beren Yeşilırmak: "Tek İdolüm Neslihan Demir"

Tarihte 3. Kez Avrupa Şampiyonu Olan 'Genç Sultanlar'ın Kaptanı Beren Yeşilırmak: "Tek İdolüm Neslihan Demir"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 16:55

Daha önce 2012 ve 2020 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan U20 Kadın Milli Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Beren Yeşilırmak, maç sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenen 'Genç Sultanlar' 3'üncü kez U20'de Avrupa Şampiyonu oldu.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenen 'Genç Sultanlar' 3'üncü kez U20'de Avrupa Şampiyonu oldu.

Pasör Dilay Özdemir turnuvanın en iyi pasörü ve en değerli oyuncusu (MVP) seçilirken, Liza Safronova da 'En İyi Smaçör' seçildi.

Pasör Dilay Özdemir turnuvanın en iyi pasörü ve en değerli oyuncusu (MVP) seçilirken, Liza Safronova da 'En İyi Smaçör' seçildi.

Bu yıl Zeren Spor'da forma giyecek olan 19 yaşındaki pasör çaprazı Beren Yeşilırmak da 'En İyi Pasör Çaprazı' ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl Zeren Spor'da forma giyecek olan 19 yaşındaki pasör çaprazı Beren Yeşilırmak da 'En İyi Pasör Çaprazı' ödülünün sahibi oldu.

Turnuva boyunca skorer kimliğiyle dikkat çeken ve takımın kaptanı olan Beren Yeşilırmak, maç sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turnuva boyunca skorer kimliğiyle dikkat çeken ve takımın kaptanı olan Beren Yeşilırmak, maç sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İdolünü açıklayan Beren Yeşilırmak, şunları söyledi: "Voleybola başladığımdan beri kendime örnek aldığım tek kişi Neslihan Demir'di. Hiç değişmedi."

İdolünü açıklayan Beren Yeşilırmak, şunları söyledi: "Voleybola başladığımdan beri kendime örnek aldığım tek kişi Neslihan Demir'di. Hiç değişmedi."
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"Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Takımda herkes birbirine yardım ediyordu, tam bir takımdık."

"Bu takımın kaptanı olduğum için çok gururluyum. Takımda herkes birbirine yardım ediyordu, tam bir takımdık."

İşte 'Genç Sultanlar'ın kaptanı Beren Yeşilırmak'ın açıklamaları:

Milli voleybolcunun açıklamaları X'te de ses getirdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Milli voleybolcunun açıklamaları X'te de ses getirdi. İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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