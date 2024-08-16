Premier Lig'de Tarihi Değişim: Hakemler Tuttukları Takımları Açıklayacak!
Premier Lig'de Tarihi Değişim: Hakemler Tuttukları Takımları Açıklayacak!
Euro 2024 geride kaldı, Süper Lig başladı, sırada Premier Lig var... Bu akşam Manchester United ve Fulham maçıyla açılacak olan Premier Lig'de sezon öncesinde çarpıcı değişim rüzgârları esiyor.
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ABD merkezli yayın kuruluşu New York Times'ın spor kategorisi The Athletic, Premier Lig'de 2024/2025 sezonundaki yeni kuralları duyurdu. İşte o değişiklikler:
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Stadyum içindeki taraftarlara geçersiz sayılan tüm goller büyük ekranda gösterilecek, VAR görevlileri yalnızca çok bariz hatalara bakmakla görevli olacak.
Yarı otomatik ofsayt teknolojisine geçiş yapılacak ancak bu teknoloji henüz test aşamasında olduğu için en erken tarih eylül, ekim ya kasım ayları olabilir.
İlk 11'ler maç başlamadan bir saat önce değil, 75 dakika önce duyurulacak, sezon ortası tatil yapılmayacak.
Bütün bu yeni kararlardan belki de daha da dikkat çekici olan ise geçen yıl yaşanan VAR skandalından sonra hakemlere tuttukları takımları açıklama zorunluluğu getirilmesi. İngiltere merkezli Daily Mirror gazetesinin, Profesyonel Maç Görevlileri Kurulu'ndan Howard Webb'ten aldığı görüşe yer verdiği gelişme şu şekilde:
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Premier Lig'de her hakemin hangi tarafı desteklediğini açıklayan bir liste yayınlanacak ve hakemler, tuttukları takımların maçlarını yönetemeyecek.
Geçen sezon Luton taraftarı Stuart Attwell, Nottingham Forest'ın Everton'la kritik bir maçını yönetmiş ve Attwell'ın Luton taraftarı olması aylarca manşetlerin üst sıralarında 'skandal' olarak kendine yer bulmuştu.
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