Billie Eilish'ten Charli XCX'e, Hozier'den Jordan Adetunji'ye Sıkıysa Iskala'da Bu Hafta!
Billie Eilish'ten Charli XCX'e, Hozier'den Jordan Adetunji'ye Sıkıysa Iskala'da Bu Hafta!
Bu aralar hangi şarkılar Avrupa'da çok tutuyor? Hangi şarkıcıların hangi şarkıları Avrupa listelerinde yükselişte? Gelin 'Sıkıysa Iskala' serisinde popüler şarkıcıların resmi single liste başarılarına göz atalım...
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ABD'li şarkıcı Billie Eilish yeni albümü 'Hit Me Hard and Soft' ile epey gündemde. Albümün çıkış şarkısı 'Lunch' olsa da asıl gizli hit 'Birds Of A Feather' oldu. 'Birds Of A Feather' Avustralya'da 1, Birleşik Krallık'ta 2, İrlanda'da 3 numaraya yükselmiş durumda.
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Madem Billie Eilish dedik, bugünlerde Eilish bir şarkıyla daha gündemde. İngiliz şarkıcı Charli XCX 'Von Dutch'la yakaladığı başarıyı Billie Eilish ortaklığı 'Guess'le taçlandırmış durumda. 'Guess' Avustralya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta 1 numaraya yükseldi!
Kuzey İrlandalı rapçi Jordan Adentunji 'UK drill' tarzındaki şarkısı 'Kehlani' adlı şarkısıyla yılın en sürpriz çıkışlarından birini yakalamış durumda. 'Kehlani' Birleşik Krallık'ta ilk 10'a girdi ve 9 numaraya yerleşti bile!
'Take Me To Church'le 2013 yılına damga vuran İrlandalı şarkıcı Hozier yoluna 'Too Sweet'le devam ediyor. 'Too Sweet' ABD, İrlanda, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 1 numaraya kadar yükselmiş durumda.
'Espresso'suyla 2024 yazına damga vuran Sabrina Carpenter 'Please Please Please'iyle de başarısını sürdürmeye devam ediyor. 'Please Please Please' Avustralya, ABD, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta 1 numara oldu, Kanada'da 3 numaraya yükseldi.
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Synth-pop tarzındaki 'Good Luck, Babe!' şarkısıyla ABD'li şarkıcı Chappell Roan yılın bir diğer çıkış yapan ismi. Radyo dostu 'Good Luck, Babe!' daha yıl bitmeden Billboard'un '2024'ün En İyileri' listesine girmiş durumda. Şarkı İrlanda'da 1, Birleşik Krallık'ta 2 numaraya yükseldi.
İngiliz şarkıcı Myles Smith de 2024'te parlayan isimlerden biri oldu. Folk rüzgârları estiren 'Stargazing' şarkısı Belçika'nın Flamanya bölgesinde 1 numara oldu.
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