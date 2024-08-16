İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. Meksika'daki kartellerin haritası.
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2. Güney Amerika kıtasının topoğrafyası.
3. ABD'de açıkça silah taşıyabileceğiniz yerler turuncu renkle, yasak olan yerler maviyle işaretlenmiş.
4. MS 117'nci yılda Roma İmparatorluğu'nun topoğrafyası.
5. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin ortalama tahmini ömrü. Yeşiller 80 yaş ve üstü, kırmızılar 70-80 aralığı, koyu kırmızılar 70 yaş altını temsil ediyor.
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6. Amerika kıtasına başka bir açıdan baktığınızda aslında dev bir ördek görüyorsunuz!
7. Avrupa'daki trenlerin hızları.
8. Ülkelerin bayrakları yemeklerden oluşsaydı işte böyle olurdu!
9. Arjantin haritası piksel piksel resmedilmiş.
10. Avrupa'daki haftalık çalışma saatleri karşılaştırması.
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