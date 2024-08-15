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Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları

Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 23:50

Uçak ve havalimanlarında bazı kelimeleri sık sık duyuyoruz ama İngilizce bilsek bile tam olarak ne için söylendiğini pek anlamıyoruz. İşte o kelimeleri derledik ve sizler için bir araya getirdik.

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Yaşanan hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçaklar gökyüzünde desenler çizmeye başlar. 'Holding pattern' de bu anlama gelir.

Yaşanan hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçaklar gökyüzünde desenler çizmeye başlar. 'Holding pattern' de bu anlama gelir.

Bir pilot 'flight level' diyorsa irtifayı anons ediyor demektir. Örneğin, 'flight level three three zero' demek uçağın irtifası 33 bin feet demektir.

Bir pilot 'flight level' diyorsa irtifayı anons ediyor demektir. Örneğin, 'flight level three three zero' demek uçağın irtifası 33 bin feet demektir.

Air pocket: Bu kelime birçoğumuzun kâbusu olan türbülans anlamına geliyor.

Air pocket: Bu kelime birçoğumuzun kâbusu olan türbülans anlamına geliyor.

Flightdeck'in anlamı ise kokpit demektir.

Flightdeck'in anlamı ise kokpit demektir.

"Final and immediate boarding call" anonsunu duyduktan sonra kapıya doğru ilerlemek yetmez. Acil ve son çağrıdır. En mantıklısı koşmanız olacaktır!

"Final and immediate boarding call" anonsunu duyduktan sonra kapıya doğru ilerlemek yetmez. Acil ve son çağrıdır. En mantıklısı koşmanız olacaktır!

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