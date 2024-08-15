Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları
Hep Aynı Kelimeleri Kullanıyorlar: Uçak ve Havalimanı Anonslarında Kullanılan Kodların Anlamları
Uçak ve havalimanlarında bazı kelimeleri sık sık duyuyoruz ama İngilizce bilsek bile tam olarak ne için söylendiğini pek anlamıyoruz. İşte o kelimeleri derledik ve sizler için bir araya getirdik.
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Yaşanan hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçaklar gökyüzünde desenler çizmeye başlar. 'Holding pattern' de bu anlama gelir.
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Bir pilot 'flight level' diyorsa irtifayı anons ediyor demektir. Örneğin, 'flight level three three zero' demek uçağın irtifası 33 bin feet demektir.
Air pocket: Bu kelime birçoğumuzun kâbusu olan türbülans anlamına geliyor.
Flightdeck'in anlamı ise kokpit demektir.
"Final and immediate boarding call" anonsunu duyduktan sonra kapıya doğru ilerlemek yetmez. Acil ve son çağrıdır. En mantıklısı koşmanız olacaktır!
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