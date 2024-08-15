Etna Yanardağı Yine Patladı, Volkanın Püskürttüğü Küller 9 Buçuk Kilometre Yüksekliğe Ulaştı!

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen İtalya'daki Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi. Yeniden lav ve kül püskürten yanardağ birbirinden çarpıcı görüntülere yol açtı.

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