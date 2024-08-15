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Etna Yanardağı Yine Patladı, Volkanın Püskürttüğü Küller 9 Buçuk Kilometre Yüksekliğe Ulaştı!

Etna Yanardağı Yine Patladı, Volkanın Püskürttüğü Küller 9 Buçuk Kilometre Yüksekliğe Ulaştı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 22:42

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen İtalya'daki Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi. Yeniden lav ve kül püskürten yanardağ birbirinden çarpıcı görüntülere yol açtı.

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Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen İtalya'daki Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi.

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen İtalya'daki Etna Yanardağı'nda son günlerde görülen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü küller, yaklaşık 9 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştı.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağın püskürttüğü küller, yaklaşık 9 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yanardağın yoğun bir şekilde gökyüzüne kül püskürtmesi hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Yanardağ yakınındaki uçuşlar iptal edildi.

Yanardağın yoğun bir şekilde gökyüzüne kül püskürtmesi hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Yanardağ yakınındaki uçuşlar iptal edildi.

Yapılan açıklamada, yanardağın yakınındaki havaalanına önemli miktarda kül düşmesi nedeniyle pistin kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, yanardağın yakınındaki havaalanına önemli miktarda kül düşmesi nedeniyle pistin kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.

Etna Yanardağı, son olarak 4 Ağustos'ta kül ve lav püskürtmüştü. Son volkanik faaliyet, temmuzdan beri 6'ncı volkanik patlama oldu.

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hajra

Astroloji asla yanılmıyor bunları aylar öncesinden tesbit etmiştik arkadaşlara şimdi sırada tsunami ve depremler var 😱

atticusfetch

Tüten yanardağ patlayacak dedilerse bravo. Hiç olmayan depremi de biliyorlar. Bunları hep işte kahveyi ters çevirmediğimden bilemiyorum. Hangi kanal sizinki?

benkikendimdensenigizlerim

Biri astrolojiden girmiş diğeri depremlerden . o bölgede çok sayıda aktif yanardağ var ve bu püskürtmeler ilk değil yakın /uzak tarih boyunca defalarca kez t... Devamını Gör

Halil

Akdenizdeki depremlerin sebebi belli oldu