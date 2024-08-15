'Friends' Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümüyle İlgili 5 Kişi Suçlanıyor, 1 Kişi Gözaltına Alındı!
'Friends' Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümüyle İlgili 5 Kişi Suçlanıyor, 1 Kişi Gözaltına Alındı!
1994-2004 yılları arasında 'Friends' dizisinde canlandırdığı unutulmaz Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölümünün ardındaki sis perdesi aralanıyor. Yetkililer, Perry'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişinin suçlandığını, 1 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.
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Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi olan 'Friends' dizisinin en sempatik karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz her daim gülen ve güldüren Chandler Bing'ti.
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Matthew Perry tarafından canlandırılan bu karakter, tam 10 sezon boyunca birçok kişinin favorisi haline gelmişti.
Uzun yıllar alkol tedavisi gören ve hatta dizinin ortalarındaki birçok sezonu yıllar sonra hatırlamadığını dahi itiraf eden Perry, Ekim 2023 yılında 54 yaşındayken yaşamını yitirmişti.
Perry’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin suçlandığı, en az 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
ABD merkezli haber ajansı AP, suçlananlar arasında aktörün asistanı ve iki doktorun da bulunduğunu paylaştı.
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Haberde ABD Savcısı Martin Estrada'nın "Bu sanıklar kendilerini zenginleştirmek için Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar" sözlerine de yer verildi.
Evindeki jakuzide yaşamını kaybeden Perry'nin vücudunda yapılan incelemeler sonucunda yüksek oranda ketamin bulunduğu tespit edilmişti.
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