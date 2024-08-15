Görüş Bildir
Haberler
Magazin
'Friends' Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümüyle İlgili 5 Kişi Suçlanıyor, 1 Kişi Gözaltına Alındı!

'Friends' Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümüyle İlgili 5 Kişi Suçlanıyor, 1 Kişi Gözaltına Alındı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 21:57

1994-2004 yılları arasında 'Friends' dizisinde canlandırdığı unutulmaz Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölümünün ardındaki sis perdesi aralanıyor. Yetkililer, Perry'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişinin suçlandığını, 1 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi olan 'Friends' dizisinin en sempatik karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz her daim gülen ve güldüren Chandler Bing'ti.

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi olan 'Friends' dizisinin en sempatik karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz her daim gülen ve güldüren Chandler Bing'ti.

Matthew Perry tarafından canlandırılan bu karakter, tam 10 sezon boyunca birçok kişinin favorisi haline gelmişti.

Matthew Perry tarafından canlandırılan bu karakter, tam 10 sezon boyunca birçok kişinin favorisi haline gelmişti.

Uzun yıllar alkol tedavisi gören ve hatta dizinin ortalarındaki birçok sezonu yıllar sonra hatırlamadığını dahi itiraf eden Perry, Ekim 2023 yılında 54 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Uzun yıllar alkol tedavisi gören ve hatta dizinin ortalarındaki birçok sezonu yıllar sonra hatırlamadığını dahi itiraf eden Perry, Ekim 2023 yılında 54 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Perry’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin suçlandığı, en az 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Perry’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin suçlandığı, en az 1 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

ABD merkezli haber ajansı AP, suçlananlar arasında aktörün asistanı ve iki doktorun da bulunduğunu paylaştı.

ABD merkezli haber ajansı AP, suçlananlar arasında aktörün asistanı ve iki doktorun da bulunduğunu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Haberde ABD Savcısı Martin Estrada'nın "Bu sanıklar kendilerini zenginleştirmek için Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar" sözlerine de yer verildi.

Haberde ABD Savcısı Martin Estrada'nın "Bu sanıklar kendilerini zenginleştirmek için Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar" sözlerine de yer verildi.

Evindeki jakuzide yaşamını kaybeden Perry'nin vücudunda yapılan incelemeler sonucunda yüksek oranda ketamin bulunduğu tespit edilmişti.

Evindeki jakuzide yaşamını kaybeden Perry'nin vücudunda yapılan incelemeler sonucunda yüksek oranda ketamin bulunduğu tespit edilmişti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın