Eurovision 2024'ün 2'ncisi Baby Lasagna: "Bambie Thug İsrail Delegasyonuna Bağırırken Gülmemeye Çalıştım"

Büyük bir gerilime sahne olan Eurovision 2024 Şarkı Yarışması İsviçreli Nemo'nun zaferiyle sonuçlansa da yansımaları hâlâ devam ediyor. Yarışma boyunca sessizliğini koruyan ve yarışı 2'nci olarak tamamlayan Hırvatistan temsilcisi Baby Lasagna, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

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