Eurovision 2024'ün 2'ncisi Baby Lasagna: "Bambie Thug İsrail Delegasyonuna Bağırırken Gülmemeye Çalıştım"
Eurovision 2024'ün 2'ncisi Baby Lasagna: "Bambie Thug İsrail Delegasyonuna Bağırırken Gülmemeye Çalıştım"
Büyük bir gerilime sahne olan Eurovision 2024 Şarkı Yarışması İsviçreli Nemo'nun zaferiyle sonuçlansa da yansımaları hâlâ devam ediyor. Yarışma boyunca sessizliğini koruyan ve yarışı 2'nci olarak tamamlayan Hırvatistan temsilcisi Baby Lasagna, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
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Filistin'deki katliamdan ötürü İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın yarıştaki varlığından rahatsız olan İrlandalı Bambie Thug, Yunan Marina Satti, İsviçreli Nemo ve Portekizli Iolanda gibi isimler, İsrail delegasyonunun kendilerini izinsiz görüntülemesinden ötürü duydukları rahatsızlıkları EBU'ya iletmişti.
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Yarışmayı 2'nci sırada tamamlayan Baby Lasagna ise aylar sonra sessizliğini bozdu. Bir röportajda Eurovision'da yaşadığı deneyimi aktaran şarkıcı şunları söyledi:
"Bayrak geçidine katılmak için sırada bekliyorduk. O sırada İsrail delegasyonundan biri yanımızdan geçti. Bambie Thug bir anda ona 'Benim fotoğrafımı çekme' diye bağırmaya başladı. Adeta öfkeli bir köpek gibi bağırırken 'Bugün burası sevgi ve barışın kutlandığı yer' diyordu."
"Herkes gerçekten şoke olmuştu. Bambie Thug İsraillilere bağırırken gülmemek için dudaklarımı ısırdım. Bir yandan bağırıyorlar diğer yandan öfkelenerek sevgi ve barış kutlamasından bahsediyorlar. Gereksiz bir dram."
"Bambie, Marina ve Nemo üçlüsünün İsrail delegasyonuna neden bu kadar sinirli olduklarını bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla İsrail delegasyonunun davranışları rahatsız edici değildi."
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Yarışma boyunca adeta 'etliye sütlüye karışmayan' Baby Lasagna'nın aylar sonrası söylediği sözler Türk Eurovision hayranları tarafından da dikkat çekici bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:
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