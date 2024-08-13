Eurovision'dan Diskalifiye Edilmişti: Hollandalı Joost İçin İsveç Savcılığı "Delil Yok" Dedi, Dava Kapandı!
Eurovision'dan Diskalifiye Edilmişti: Hollandalı Joost İçin İsveç Savcılığı "Delil Yok" Dedi, Dava Kapandı!
İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçre adına yarışan Nemo olsa da yarışın gizli kazananı elbette Hollandalı şarkıcı Joost'tu. Yarı final sonrasında yarıştan diskalifiye edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Joost davası 'Delil yok' denilerek kapandı. Joost'un Türkiye'deki hayranları ise tepkili.
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Eurovision 2024'ün en büyük şampiyon adaylarından biri olan Joost, 'Europapa' şarkısı ve eğlenceli performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
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Renkli performansıyla yarışma öncesinde de çok sevilen 'Europapa', ilk yarı final gecesinde finale kalmaya hak kazanan şarkılar arasındaydı.
Ancak Joost'un yarı final sonrası basın toplantısında önce İsrailli şarkıcı Eden Golan'la aralarında esen soğuk rüzgâr ve hemen ardından İsveçli bir gazeteciyle yaşandığı iddia edilen fiziksel taciz konuları yarışın gündemine bomba gibi oturmuştu.
Joost'un İsveçli gazeteciyle aralarındaki gerginlik sebebiyle tam da final gecesine bir gün kala yarıştan diskalifiye edilmesi büyük tepki toplamıştı.
Aylardır merak edilen davaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Malmö'deki başsavcılık ön soruşturmayı kapattığını duyurdu. Savcı Fredrik Jönsson, "Soruşturmayı kapattım çünkü bu eylemin ciddi bir korkuya yol açabileceğini veya adamın böyle bir niyeti olduğunu kanıtlayamıyorum" dedi.
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Gelişmeler sonrasında açıklama yapan Joost ise şunları söyledi: "Son birkaç ay korkunçtu. Bir cevap için neden bu kadar uzun süre beklemek zorunda kaldık? Gerçeği bildiğim halde her gün kendimi güvensiz hissettim. Bana karşı bir dava yok, çünkü hiçbir zaman ortada bir dava olmadı."
Eurovision'ın bu yılki gizli şampiyonu Joost'un Türkiye'deki hayranlarının tepkileri ise şöyle:
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