Eurovision'dan Diskalifiye Edilmişti: Hollandalı Joost İçin İsveç Savcılığı "Delil Yok" Dedi, Dava Kapandı!

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçre adına yarışan Nemo olsa da yarışın gizli kazananı elbette Hollandalı şarkıcı Joost'tu. Yarı final sonrasında yarıştan diskalifiye edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Joost davası 'Delil yok' denilerek kapandı. Joost'un Türkiye'deki hayranları ise tepkili.

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