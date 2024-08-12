İstanbul Seyahatini Anlatan Hollandalı Turist: "Bir Daha Asla Türkiye'ye Gelmeyeceğim, Kalbim Kırıldı"
İstanbul Seyahatini Anlatan Hollandalı Turist: "Bir Daha Asla Türkiye'ye Gelmeyeceğim, Kalbim Kırıldı"
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İstanbul seyahatinde yaşadığı kötü tecrübeleri Reddit'te paylaşan Hollandalı turist, şunları söyledi: "Türkiye'den kalbim kırık bir şekilde ayrılıyorum."
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"Büyükannem Türkiye'de doğup büyümüştü, Türkçe konuşurdu. Beni yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'ye götürmüştü ve burayı 12 yaşındayken çok sevmiştim."
"3 günlük İstanbul seyahatimde önce havaalanı taksisi eşim ve benden olması gerekenden 3 kat fazla fiyat talep etti. Ücreti ödemeyi reddettiğimde bizi polisi aramakla tehdit etti."
"Sürekli önümüze tutuşturulan 'turist fiyatı menüleri'nde normale göre ciddi farklılıklar vardı. Eşim ayakkabı boyacısının dolandırıcılığına uğradı, adam eşimin çantasına uzanıp cüzdanını çaldı, neyse ki içinde sadece 20 euro vardı."
"Kaldığımız oteldeki görevliler onlara 'beş yıldızlı yorum' bırakmamız için bizi sürekli baskı altına almaya çalıştı."
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"Türkiye'den daha az gelişmiş yerlerde de yaşadım ama hiçbir zaman bir yeri terk etmek için bu kadar istekli olmamıştım. Bu bir 'batılı turist' sorunu değil. Türkiye'nin elinde çok önemli bir tarih ve güzellikler var. Ama sürekli dolandırıcıların hedefindeydik. Halbuki iki Hollandalı kadınız biz. Eşimin de benim de paramız öyle bol değil."
"Hollanda'da birçok Türk arkadaşım var ve artık neden Türkiye'de yaşamak istemediklerini anlıyorum. Bu dolandırıcı nüfus Türk halkının küçük bir bölümünü temsil ediyor ama bu dolandırıcılıklara izin verilmemeli. Polisler etrafta hiçbir şey yapmadan duruyor. 'Aptal' zannedilen yabancıların fazla ücret ödemelerine izin veriliyor."
Daha önce Türkiye'yi gerçekten destekliyordum ama artık büyükannemin çok sevdiği bu ülkeye bir daha asla geri dönmeyeceğim. Gerçekten kalbim kırıldı."
Reddit'teki bu paylaşımı X platformundan paylaşan '@balduk' adlı kullanıcı ise şunları yazdı: "Ülke olarak pislik lanet namussuz bir yığın insan topluluğu olmaya doğru gidiyoruz."
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