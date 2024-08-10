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Katliam Çağrısını 'Yapıştırdı', 38 Ay Hapis Cezası Aldı: Tyler Kay'in Durumuna Elon Musk "Berbat" Dedi!

Katliam Çağrısını 'Yapıştırdı', 38 Ay Hapis Cezası Aldı: Tyler Kay'in Durumuna Elon Musk "Berbat" Dedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 00:22

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'de bir süredir devam eden şiddet olaylarında aşırı sağcı gruplar sosyal medyada nefret söylemi yayarak ülkedeki mültecileri hedef alan paylaşımlarda bulunuyor. Üç çocuk babası Tyler Kay'in başına gelen olay ise Elon Musk'ın dahi dikkatini çekmiş durumda!

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İngiltere'de geçtiğimiz günlerde üç küçük kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra ülkenin bazı kesimlerinde şiddet olaylarını da içeren gösteriler düzenlendi, aşırı sağcı grupların ülkedeki mültecileri hedef aldığı olaylar birçok bölgeye yayıldı.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde üç küçük kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra ülkenin bazı kesimlerinde şiddet olaylarını da içeren gösteriler düzenlendi, aşırı sağcı grupların ülkedeki mültecileri hedef aldığı olaylar birçok bölgeye yayıldı.

Tyler Kay adlı bir kişinin başına gelenler ise iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın dahi dikkatini çekti! Üç çocuk babası Kay, sığınmacıların kaldığı otellerin yakılmasını konu alan bir 'katliam çağrısı'nı kopyalayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Tyler Kay adlı bir kişinin başına gelenler ise iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın dahi dikkatini çekti! Üç çocuk babası Kay, sığınmacıların kaldığı otellerin yakılmasını konu alan bir 'katliam çağrısı'nı kopyalayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Ülkedeki ırkçı nefreti körüklediği gerekçesiyle Northampton Crown Mahkemesi'nde yargılanan Kay, 38 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkedeki ırkçı nefreti körüklediği gerekçesiyle Northampton Crown Mahkemesi'nde yargılanan Kay, 38 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sadece hapis cezası almayan, aynı zamanda evini de kaybeden Kay'in kopyalayıp paylaştığı o tweet'te şunlar yazılıydı: "Toplu sınır dışı konusu umrumda değil, o p**lerle dolu tüm otelleri hemen ateşe verin. Bunları söylemek beni ırkçı yapıyorsa yapsın."

Sadece hapis cezası almayan, aynı zamanda evini de kaybeden Kay'in kopyalayıp paylaştığı o tweet'te şunlar yazılıydı: "Toplu sınır dışı konusu umrumda değil, o p**lerle dolu tüm otelleri hemen ateşe verin. Bunları söylemek beni ırkçı yapıyorsa yapsın."

Kay'in başına gelenlerle ilgili yapılan bir paylaşımı alıntılayan Elon Musk ise "Bu berbat" yorumunda bulundu.

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Açık açık 'katliam çağrısı' yapan bu paylaşımın aslında Muhafazakar Partili bir meclis üyesinin eşi tarafından kaleme alındığı da açığa çıkan bir diğer bilgi. İngiltere'de ırkçı nefret suçu işleyen ve gözaltına alınan aşırı sağcıların sayısının ise 20'yi aştığı biliniyor.

Açık açık 'katliam çağrısı' yapan bu paylaşımın aslında Muhafazakar Partili bir meclis üyesinin eşi tarafından kaleme alındığı da açığa çıkan bir diğer bilgi. İngiltere'de ırkçı nefret suçu işleyen ve gözaltına alınan aşırı sağcıların sayısının ise 20'yi aştığı biliniyor.

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