Katliam Çağrısını 'Yapıştırdı', 38 Ay Hapis Cezası Aldı: Tyler Kay'in Durumuna Elon Musk "Berbat" Dedi!

Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'de bir süredir devam eden şiddet olaylarında aşırı sağcı gruplar sosyal medyada nefret söylemi yayarak ülkedeki mültecileri hedef alan paylaşımlarda bulunuyor. Üç çocuk babası Tyler Kay'in başına gelen olay ise Elon Musk'ın dahi dikkatini çekmiş durumda!

Kaynak