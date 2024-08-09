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Haluk Levent Gazze'deki Katliama Karşı Videoyla Çağrıda Bulundu: "Bu Bir İnsanlık Sorunu, 'Bize Ne' Diyemeyiz"

Haluk Levent Gazze'deki Katliama Karşı Videoyla Çağrıda Bulundu: "Bu Bir İnsanlık Sorunu, 'Bize Ne' Diyemeyiz"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 17:45

İsrail ordusu Gazze'yi yakıp yıkarken her geçen gün bilanço da ağırlaşıyor. Gazze'deki katliama karşı tepkisini dile getiren son isim Haluk Levent oldu. Müzisyen, X hesabında yaptığı paylaşımla bir çağrıda bulundu.

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Gazze'de yaşanan insanlık dramına dair bir video paylaşan Haluk Levent, "Yahudilerin sürgün edildiği 'Piyanist' filmi değil bu" diyerek uzun bir tweet paylaştı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dair bir video paylaşan Haluk Levent, "Yahudilerin sürgün edildiği 'Piyanist' filmi değil bu" diyerek uzun bir tweet paylaştı.

"Hepimizin Yahudiler için gözyaşı döktüğü Hitler dönemini anlatan filmlerden alınmadı bu görüntüler" diyen Levent, şöyle devam etti:

"Hepimizin Yahudiler için gözyaşı döktüğü Hitler dönemini anlatan filmlerden alınmadı bu görüntüler" diyen Levent, şöyle devam etti:

"Bizzat sürgün yaşayan Yahudi toplumun torunları tarafından sürgün edilen Gazze halkı bu fotoğraftakiler."

"Bizzat sürgün yaşayan Yahudi toplumun torunları tarafından sürgün edilen Gazze halkı bu fotoğraftakiler."

"Maalesef bu konuda bile ayrıştık. Ayrıştırıldık. Kendini çağdaş, Atatürkçü, Türkçü, milliyetçi, ya da başka bir düşünce içerisinde gören tüm dostlarıma söylüyorum. Bu bir Arap sorunu değil."

"Maalesef bu konuda bile ayrıştık. Ayrıştırıldık. Kendini çağdaş, Atatürkçü, Türkçü, milliyetçi, ya da başka bir düşünce içerisinde gören tüm dostlarıma söylüyorum. Bu bir Arap sorunu değil."

"Ben insanların bu duruma düşmeleri ile ilgileniyorum. Bu bir insanlık sorunu. 'Bize ne' diyemeyiz. Dünyanın en önemli müzisyenleri , oyuncuları, sanatçıları Gazze için her gün bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hepsi ayakta! Haydi biz de kenetlenelim artık. Tweet'le de olmuyor. Birleşelim. Bütünleşelim. Bir şey yapmalı."

"Ben insanların bu duruma düşmeleri ile ilgileniyorum. Bu bir insanlık sorunu. 'Bize ne' diyemeyiz. Dünyanın en önemli müzisyenleri , oyuncuları, sanatçıları Gazze için her gün bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hepsi ayakta! Haydi biz de kenetlenelim artık. Tweet'le de olmuyor. Birleşelim. Bütünleşelim. Bir şey yapmalı."
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İşte Haluk Levent'in adeta herkese insanlık dersi vererek yaptığı o paylaşım:

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