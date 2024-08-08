TRT Muhabiri: "Santarelli Maç Bittikten Sonra Gözyaşlarına Boğuldu, Vaktimiz Kalmadığı İçin Canlı Veremedik"
TRT Muhabiri: "Santarelli Maç Bittikten Sonra Gözyaşlarına Boğuldu, Vaktimiz Kalmadığı İçin Canlı Veremedik"
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk kadının en iyi şekilde temsil eden milli gururumuz Filenin Sultanları, İtalya karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetle cumartesi günü bronz madalya için sahaya çıkacak. İtalya mağlubiyeti sonrasında tüm gözlerin çevrildiği İtalyan koç Daniele Santarelli'nin ise maçtan sonra ağladığı ortaya çıktı.
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Olimpiyat'ın en formda takımlarından İtalya karşısında ilk ve üçüncü setteki başa baş mücadeleye rağmen set sonlarını getiremeyen Sultanlar, maçtan 3-0 yenik ayrıldı ve altın madalya şansını kaybetti.
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Sultanlar, cumartesi akşamı TSİ 18.15'te bronz madalya için Brezilya mücadelesine çıkacak. Bronz madalyayı kazanmaları halinde bir kez daha tarih yazarak voleybol branşındaki en büyük başarıyı Türkiye'ye armağan edecek.
İtalya karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetten sonra ise tüm gözler İtalyan koç Daniele Santarelli'ye çevrilmiş durumda.
TRT muhabiri Enes Yalnız, X hesabından yaptığı paylaşımla Santarelli'nin maç sonunda gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.
Daha önce bir röportajında "Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyorum" diyen Santarelli'nin ağladığını söyleyen TRT muhabiri, şunları söyledi:
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Bu paylaşıma X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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