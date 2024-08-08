TRT Muhabiri: "Santarelli Maç Bittikten Sonra Gözyaşlarına Boğuldu, Vaktimiz Kalmadığı İçin Canlı Veremedik"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk kadının en iyi şekilde temsil eden milli gururumuz Filenin Sultanları, İtalya karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetle cumartesi günü bronz madalya için sahaya çıkacak. İtalya mağlubiyeti sonrasında tüm gözlerin çevrildiği İtalyan koç Daniele Santarelli'nin ise maçtan sonra ağladığı ortaya çıktı.