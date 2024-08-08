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Bronz Şansımız Devam Ediyor: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Oldu

Bronz Şansımız Devam Ediyor: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 22:29

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşan milli gururumuz Filenin Sultanları, maçtan 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Sultanlar'ın ortaya koyduğu performans ise takdir topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Sultanlar'ın bronz madalya şansı devam ediyor.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları maça Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve libero olarak da Gizem Örge 6'sıyla başladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları maça Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve libero olarak da Gizem Örge 6'sıyla başladı.

Karşılıklı bir çekişmeye sahne olan ilk setin sonunda İtalya üstünlüğü ele geçirdi ve ilk seti İtalya 25-22 kazandı.

İtalya'nın etkili servis kullanamadığı ikinci sette Sultanlar bloklarla setin dengede gitmesini sağlasa da setin sonunda üstün gelen taraf yine İtalya'ydı.

Antropova'nın kullandığı servisten sayı çıkartan İtalyanlar seti 25-19 alarak maçtaki skoru 2-0'a getirdi.

3'üncü sette İtalya'ya karşı başa baş bir mücadele sergileyen Sultanlar, set boyunca önde olan taraftı. Setin ortalarında skor tabelasında yaşanan problem nedeniyle maç 5 dakika durdu.

3'üncü sette İtalya'ya karşı başa baş bir mücadele sergileyen Sultanlar, set boyunca önde olan taraftı. Setin ortalarında skor tabelasında yaşanan problem nedeniyle maç 5 dakika durdu.
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Sultanlar, 3'üncü setin sonlarında set boyunca sürdürdüğü üstünlüğü koruyamayınca seti İtalyanlar 25-22 kazandı.

Sultanlar, 3'üncü setin sonlarında set boyunca sürdürdüğü üstünlüğü koruyamayınca seti İtalyanlar 25-22 kazandı.

Sultanlar, cumartesi akşamı Brezilya ile TSİ 18.15'te bronz madalya maçına çıkacak. Bronz madalya maçını kazandığı takdirde Sultanlar bir kez daha tarih yazarak voleybolda ilk Olimpiyat madalyamızı kazanmış olacak.

Sultanlar, cumartesi akşamı Brezilya ile TSİ 18.15'te bronz madalya maçına çıkacak. Bronz madalya maçını kazandığı takdirde Sultanlar bir kez daha tarih yazarak voleybolda ilk Olimpiyat madalyamızı kazanmış olacak.

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fatih ates

aşırı iyi mücadele ettiler.. tebrikler kizlar.. ❤️🤍 canınız sağolsun 🇹🇷

itisme.sicak01icloud.com

Hiçte aşırı iyi mücadele olmadı 👎 aşırı iyi mücadelelerde set alınıyor genelde

hiradasdemir822

Ülkenin çoğu iyi gün taraftarı ama yinede tebrik ediyorum ellerinden geleni yaptılar umarım bronz madalyayı almayı başarırız

Suna Kaplan

sonuna kadar izledim, muhteşem bir mücadeleydi kızlar ,sizleri canı gönülden tebrik ediyorum 🌸🌷♥️Derya uğur getirdin resmen yaa , herkesi motive ettin