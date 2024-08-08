Bronz Şansımız Devam Ediyor: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Oldu
Bronz Şansımız Devam Ediyor: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşan milli gururumuz Filenin Sultanları, maçtan 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Sultanlar'ın ortaya koyduğu performans ise takdir topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Sultanlar'ın bronz madalya şansı devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları maça Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve libero olarak da Gizem Örge 6'sıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3'üncü sette İtalya'ya karşı başa baş bir mücadele sergileyen Sultanlar, set boyunca önde olan taraftı. Setin ortalarında skor tabelasında yaşanan problem nedeniyle maç 5 dakika durdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultanlar, 3'üncü setin sonlarında set boyunca sürdürdüğü üstünlüğü koruyamayınca seti İtalyanlar 25-22 kazandı.
Sultanlar, cumartesi akşamı Brezilya ile TSİ 18.15'te bronz madalya maçına çıkacak. Bronz madalya maçını kazandığı takdirde Sultanlar bir kez daha tarih yazarak voleybolda ilk Olimpiyat madalyamızı kazanmış olacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
aşırı iyi mücadele ettiler.. tebrikler kizlar.. ❤️🤍 canınız sağolsun 🇹🇷
Hiçte aşırı iyi mücadele olmadı 👎 aşırı iyi mücadelelerde set alınıyor genelde
Ülkenin çoğu iyi gün taraftarı ama yinede tebrik ediyorum ellerinden geleni yaptılar umarım bronz madalyayı almayı başarırız
sonuna kadar izledim, muhteşem bir mücadeleydi kızlar ,sizleri canı gönülden tebrik ediyorum 🌸🌷♥️Derya uğur getirdin resmen yaa , herkesi motive ettin