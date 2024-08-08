Bronz Şansımız Devam Ediyor: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları İtalya'ya 3-0 Mağlup Oldu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşan milli gururumuz Filenin Sultanları, maçtan 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Sultanlar'ın ortaya koyduğu performans ise takdir topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Sultanlar'ın bronz madalya şansı devam ediyor.