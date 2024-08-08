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Hande Baladın, Gizem Örge, Cansu Özbay... İşte Sultanlar'ın Tarihi İtalya Maçı Öncesindeki Son Durumları

Hande Baladın, Gizem Örge, Cansu Özbay... İşte Sultanlar'ın Tarihi İtalya Maçı Öncesindeki Son Durumları

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 17:21

3-2'lik Çin galibiyetiyle adını yarı finale yazdıran ve madalya umutlarını devam ettiren Filenin Sultanları, tarihi İtalya maçı öncesinde sevindiren bir gelişmeyle yüzlerimizi güldürdü. Çin maçında sakatlık yaşayan Cansu Özbay, Hande Baladın ve Gizem Örge üçlüsünün son durumu...

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Filenin Sultanları, final biletini kapmak için bu akşam TSİ 21.00'de bir kez daha İtalya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Filenin Sultanları, final biletini kapmak için bu akşam TSİ 21.00'de bir kez daha İtalya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bize yarı final biletini getiren 3-2'lik Çin maçında ise pasör Cansu Özbay, smaçör Hande Baladın ve libero Gizem Örge, sakatlıklarıyla hepimizi korkutmuştu.

Bize yarı final biletini getiren 3-2'lik Çin maçında ise pasör Cansu Özbay, smaçör Hande Baladın ve libero Gizem Örge, sakatlıklarıyla hepimizi korkutmuştu.

Bu 3 isimden Cansu Özbay, turnuva başından beri ayağının altındaki sakatlığın nüksetmesinden ötürü maçı tamamlayamamış, Hande ve Örge ikilisi ise sakat sakat oyuna devam etmişti.

Bu 3 isimden Cansu Özbay, turnuva başından beri ayağının altındaki sakatlığın nüksetmesinden ötürü maçı tamamlayamamış, Hande ve Örge ikilisi ise sakat sakat oyuna devam etmişti.

TRT muhabiri Enes Yalnız, Sultanlar'ın son durumuna ilişkin yüz güldüren gelişmeyi paylaştı. Yalnız, "İtalya maçı öncesinde herhangi bir sorun yok" dedi.

Santarelli'nin sıklıkla şans tanıdığı Gizem Örge, Hande Baladın ve Cansu Özbay'ın zorlu İtalya mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Santarelli'nin sıklıkla şans tanıdığı Gizem Örge, Hande Baladın ve Cansu Özbay'ın zorlu İtalya mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

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