Hande Baladın, Gizem Örge, Cansu Özbay... İşte Sultanlar'ın Tarihi İtalya Maçı Öncesindeki Son Durumları

3-2'lik Çin galibiyetiyle adını yarı finale yazdıran ve madalya umutlarını devam ettiren Filenin Sultanları, tarihi İtalya maçı öncesinde sevindiren bir gelişmeyle yüzlerimizi güldürdü. Çin maçında sakatlık yaşayan Cansu Özbay, Hande Baladın ve Gizem Örge üçlüsünün son durumu...