Helal Olsun Size! Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Çeyrek Finalindeki 3-2'lik Çin Galibiyetine Gelen Tepkiler
Helal Olsun Size! Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Çeyrek Finalindeki 3-2'lik Çin Galibiyetine Gelen Tepkiler
Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin'i 3-2'lik müthiş bir zaferle geçen Filenin Sultanları, tüm Türkiye'ye müthiş bir gurur yaşattı. Perşembe günü yarı finalde Sırbistan-İtalya karşılaşmasının galibiyetiyle karşılaşacak olan Sultanlar'ın önemli galibiyetine X kullancılarından adeta yorum yağdı! İşte Sultanlar'ın galibiyetine gelen yorumlar...
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Filenin Sultanları, zorlu bir maç sonucunda güçlü rakibi Çin'i 3-2 devirmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, maçtan 42 sayıyla ayrılan Melissa Vargas için "Vargas, son iki yılda Türkiye'nin başına gelmiş en iyi şey" yorumunda bulundu.
Sultanlar'ın önemli galibiyetine X kullanıcılarından adeta yorum yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
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