Helal Olsun Size! Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Çeyrek Finalindeki 3-2'lik Çin Galibiyetine Gelen Tepkiler

Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin'i 3-2'lik müthiş bir zaferle geçen Filenin Sultanları, tüm Türkiye'ye müthiş bir gurur yaşattı. Perşembe günü yarı finalde Sırbistan-İtalya karşılaşmasının galibiyetiyle karşılaşacak olan Sultanlar'ın önemli galibiyetine X kullancılarından adeta yorum yağdı! İşte Sultanlar'ın galibiyetine gelen yorumlar...