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Helal Olsun Size! Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Çeyrek Finalindeki 3-2'lik Çin Galibiyetine Gelen Tepkiler

Helal Olsun Size! Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Çeyrek Finalindeki 3-2'lik Çin Galibiyetine Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:58

Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin'i 3-2'lik müthiş bir zaferle geçen Filenin Sultanları, tüm Türkiye'ye müthiş bir gurur yaşattı. Perşembe günü yarı finalde Sırbistan-İtalya karşılaşmasının galibiyetiyle karşılaşacak olan Sultanlar'ın önemli galibiyetine X kullancılarından adeta yorum yağdı! İşte Sultanlar'ın galibiyetine gelen yorumlar...

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Filenin Sultanları, zorlu bir maç sonucunda güçlü rakibi Çin'i 3-2 devirmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, zorlu bir maç sonucunda güçlü rakibi Çin'i 3-2 devirmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

Maçın en kritik anında plase atma cesaretini gösteren pasör Elif Şahin'in o anları herkesin tüylerini diken diken etti!

Ekonomist Mahfi Eğilmez, maçtan 42 sayıyla ayrılan Melissa Vargas için "Vargas, son iki yılda Türkiye'nin başına gelmiş en iyi şey" yorumunda bulundu.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, maçtan 42 sayıyla ayrılan Melissa Vargas için "Vargas, son iki yılda Türkiye'nin başına gelmiş en iyi şey" yorumunda bulundu.
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Sultanlar'ın önemli galibiyetine X kullanıcılarından adeta yorum yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

Sultanlar'ın önemli galibiyetine X kullanıcılarından adeta yorum yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
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