Bu Gurur Hepimizin: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları Çin 3-2'yle Geçti, Yarı Finale Yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaşan milli gururumuz Filenin Sultanları, maçtan 3-2 galip gelerek yarı finale yükselmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Sultanlar'ın ortaya koyduğu performans takdir topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Sultanlar tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.