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Bu Gurur Hepimizin: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları Çin 3-2'yle Geçti, Yarı Finale Yükseldi!

Bu Gurur Hepimizin: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları Çin 3-2'yle Geçti, Yarı Finale Yükseldi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:23

Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaşan milli gururumuz Filenin Sultanları, maçtan 3-2 galip gelerek yarı finale yükselmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Sultanlar'ın ortaya koyduğu performans takdir topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Sultanlar tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

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C grubundaki maçlarda Ebrar Karakurt'un ilk 6'da başlamaması yüzünden birçok voleybolsever Santarelli'yi eleştirmişti.

C grubundaki maçlarda Ebrar Karakurt'un ilk 6'da başlamaması yüzünden birçok voleybolsever Santarelli'yi eleştirmişti.

Santarelli ise İtalya maçından sonra yaptığı açıklamada Ebrar'ın antrenmanlarda çok hata yaptığını söylemişti.

Sultanlar Çin maçına beklenen ilk 6'yla çıktı. Çin maçının ilk 6'sında sahada Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve libero olarak da Gizem Örge vardı.

Sultanlar Çin maçına beklenen ilk 6'yla çıktı. Çin maçının ilk 6'sında sahada Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve libero olarak da Gizem Örge vardı.

Mücadeleye iyi başlayan Sultanlar set sonunda üstünlüğü Çin'e kaptırdı ve ilk seti Çin 25-23 önde bitirdi.

Maça ilk 6'da başlayan pasörümüz Cansu Özbay, ikinci setin ortalarında sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi ve yerini diğer pasörümüz Elif Şahin'e bıraktı.

İkinci sette üstün olan taraf Sultanlar'dı. Sette iyi bir performans ortaya koyan milli gururlarımız, ikinci seti Meliha Diken'in kritik katkısıyla birlikte 25-21 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İkinci sette üstün olan taraf Sultanlar'dı. Sette iyi bir performans ortaya koyan milli gururlarımız, ikinci seti Meliha Diken'in kritik katkısıyla birlikte 25-21 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
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İşte ikinci setin sonunda Sultanlar'ın aldığı set sayısı:

Üçüncü sete iyi başlayan ve set boyunca üstün olan taraf Türkiye'ydi. Maçın yıldızlarından Melissa Vargas'ın peş peşe kazandığı 2 ace sayısı izleyenleri mest etti.

Üçüncü sette sakatlığına rağmen oyuna devam eden Hande Baladın'ın ortaya koyduğu mücadele ve gözyaşları kameralara böyle yansıdı:

Üçüncü setin sonlarına doğru Çin'in baskısına rağmen mücadeleyi bırakmayan Sultanlar, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 26-24 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Üçüncü setin sonlarına doğru Çin'in baskısına rağmen mücadeleyi bırakmayan Sultanlar, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 26-24 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Son dönemde form durumu konuşulan Ebrar Karakurt, üçüncü setin sonunda kritik 26'ncı sayıyı Türkiye'ye kazandıran isim oldu.

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1-0 geriden gelip skoru 2-1'e çeviren millilerde Melissa Vargas, maçtaki 30'uncu sayısını da yine kritik üçüncü sette buldu.

1-0 geriden gelip skoru 2-1'e çeviren millilerde Melissa Vargas, maçtaki 30'uncu sayısını da yine kritik üçüncü sette buldu.

Dördüncü sete iyi başlayan taraf Çin'di. Liberomuz Gizem Örge'nin sakatlanma pahasına yaptığı plonjon izleyenlerin gözlerini doldurdu ve büyük bir gurur yaşattı.

Dördüncü sete iyi başlayan taraf Çin'di. Liberomuz Gizem Örge'nin sakatlanma pahasına yaptığı plonjon izleyenlerin gözlerini doldurdu ve büyük bir gurur yaşattı.

Dördüncü sette 10 sayı farkı 2'ye kadar düşüren Sultanlar, setin sonunda farkı kapatamadı ve set 25-21 Çin lehine sonuçlandı, böylece maç karar setine uzadı.

Dördüncü sette 10 sayı farkı 2'ye kadar düşüren Sultanlar, setin sonunda farkı kapatamadı ve set 25-21 Çin lehine sonuçlandı, böylece maç karar setine uzadı.

Karar setini 15-12 kazanan Sultanlar yarı finale yükseldi ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı! Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Karar setini 15-12 kazanan Sultanlar yarı finale yükseldi ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı! Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Maçın yıldızı Melissa Vargas 42 sayı ile takımın müthiş zaferine büyük bir katkıda bulundu.

Maçın yıldızı Melissa Vargas 42 sayı ile takımın müthiş zaferine büyük bir katkıda bulundu.
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Maç sayısını getiren isim ise pasör Elif Şahin oldu. Risk alarak plase atan Elif, zorlu maçta Sultanlar'a zafer kazandıran sayıyı attı.

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Sude Nur

aglattiniz beni sonuna kadar helal olsun🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

pembe limon

Harikasınız kızlar o ne heyecanlı maçtı öyle!! Gururumuzsunuz 👏🏻❤️

Kılıç

gerçek milli gurur işte budur!!🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷