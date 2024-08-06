Bu Gurur Hepimizin: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları Çin 3-2'yle Geçti, Yarı Finale Yükseldi!
Bu Gurur Hepimizin: Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları Çin 3-2'yle Geçti, Yarı Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaşan milli gururumuz Filenin Sultanları, maçtan 3-2 galip gelerek yarı finale yükselmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Sultanlar'ın ortaya koyduğu performans takdir topladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Sultanlar tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
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C grubundaki maçlarda Ebrar Karakurt'un ilk 6'da başlamaması yüzünden birçok voleybolsever Santarelli'yi eleştirmişti.
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Sultanlar Çin maçına beklenen ilk 6'yla çıktı. Çin maçının ilk 6'sında sahada Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve libero olarak da Gizem Örge vardı.
İkinci sette üstün olan taraf Sultanlar'dı. Sette iyi bir performans ortaya koyan milli gururlarımız, ikinci seti Meliha Diken'in kritik katkısıyla birlikte 25-21 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
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Üçüncü setin sonlarına doğru Çin'in baskısına rağmen mücadeleyi bırakmayan Sultanlar, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 26-24 alarak skoru 2-1'e getirdi.
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1-0 geriden gelip skoru 2-1'e çeviren millilerde Melissa Vargas, maçtaki 30'uncu sayısını da yine kritik üçüncü sette buldu.
Dördüncü sete iyi başlayan taraf Çin'di. Liberomuz Gizem Örge'nin sakatlanma pahasına yaptığı plonjon izleyenlerin gözlerini doldurdu ve büyük bir gurur yaşattı.
Dördüncü sette 10 sayı farkı 2'ye kadar düşüren Sultanlar, setin sonunda farkı kapatamadı ve set 25-21 Çin lehine sonuçlandı, böylece maç karar setine uzadı.
Karar setini 15-12 kazanan Sultanlar yarı finale yükseldi ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı! Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Maçın yıldızı Melissa Vargas 42 sayı ile takımın müthiş zaferine büyük bir katkıda bulundu.
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aglattiniz beni sonuna kadar helal olsun🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Harikasınız kızlar o ne heyecanlı maçtı öyle!! Gururumuzsunuz 👏🏻❤️
gerçek milli gurur işte budur!!🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷