Fransa Taş Koydu, Cezayir'e Altın Kazandırdı: Jimnastikçi Kaylia Nemour İşte Böyle Tarih Yazdı!
Fransa Taş Koydu, Cezayir'e Altın Kazandırdı: Jimnastikçi Kaylia Nemour İşte Böyle Tarih Yazdı!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda birçok sporcu tarih yazıyor, hikâyeleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başarıyor. Bu sporculardan biri de annesi Fransız olan ancak Fransız Jimnastik Federasyonu'yla yaşadığı anlaşmazlık sonrasında babası Cezayir adına Olimpiyat'a katılan jimnastikçi Kaylia Nemour...
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Annesi Fransız, babası Cezayirli olan 17 yaşındaki Nemour, Paris 2024 Olimpiyatları'nın şimdiden en iz bırakan sporcularından biri olmayı başardı.
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Doğduğundan beri Fransa'da yaşayan jimnastikçi, bu tarihe kadar hep Fransa adına yarıştı.
Paris 2024'te Cezayir'e jimnastik branşındaki ilk altın madalyayı kazandıran Nemour, 18 aylık bir idari soruşturma sonucunda Fransa yerine Cezayir adına Olimpiyat'a katıldı.
Bu değişikliğin başlangıç noktası ise 2022'ye dayanıyor. Geçirdiği diz sakatlığı sonrasında Fransız Jimnastik Federasyonu'yla anlaşmazlık yaşıyor genç yıldız.
Yaşanan kriz nedeniyle atrenmanlara dahi çıkamayan Nemour, kendine bir alternatif buluyor ve jimnastikçi babasının ülkesi Cezayir'i temsil etmek için girişimde bulunuyor.
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Fransız Jimnastik Federasyonu'nun taş koymasına rağmen sporcu Cezayir'i jimnastikte temsil ediyor ve geçtiğimiz günlerde babasının ülkesine bu branşta ve Afrika kıtası genelindeki ilk altın madalyayı kazandırıyor. Hem de ev sahibi Fransa'nın kalbi Paris'te!
Altın madalya sonrasında demeç veren Nemour, başarısı için şunları dedi: "Hayatımın rüyası... Yaşanan her şeyden sonra bu madalyayı almak benim için onur verici ve çok rahatlatıcı."
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