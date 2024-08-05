Fransa Taş Koydu, Cezayir'e Altın Kazandırdı: Jimnastikçi Kaylia Nemour İşte Böyle Tarih Yazdı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda birçok sporcu tarih yazıyor, hikâyeleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başarıyor. Bu sporculardan biri de annesi Fransız olan ancak Fransız Jimnastik Federasyonu'yla yaşadığı anlaşmazlık sonrasında babası Cezayir adına Olimpiyat'a katılan jimnastikçi Kaylia Nemour...

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