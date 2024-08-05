Binde Beş Saniye Farkla Kazandı: Olimpiyatlar'daki Nefes Kesen 100 Metre Erkekler Finali Tarihe Geçti!
Binde Beş Saniye Farkla Kazandı: Olimpiyatlar'daki Nefes Kesen 100 Metre Erkekler Finali Tarihe Geçti!
Paris 2024 Olimpiyatları birbirinden nefis mücadelelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Atletizm branşında merakla beklenen 100 metre erkekler finali mücadelesi tam da beklenildiği gibi büyük bir çekişmeye sahne oldu.
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Atletizm branşındaki en büyük çekişmeye sahne olması beklenen 100 metre erkekler finali Fransa'nın başkentindeki ünlü Stade de France stadyumunda gerçekleştirildi.
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Uzun yıllar akıllardan çıkmayacak olan mücadelede 8 atletten 7'sinden hangisinin birinci olduğu fotofinişle tespit edilebildi.
ABD'li atlet Noah Lyles 9.79'luk derecesiyle altın madalyaya uzanan isim olurken, gümüş madalya kazanan isim Jamaikalı atlet Kishane Thompson oldu.
Gümüş madalya kazanan Jamaikalı Thompson, birinci olan Lyles'ın derecesinin binde 5 saniye farkıyla ikinci olurken, yarışı bronzla kapatan atlet de 9.81'le ABD'den Fred Kerley oldu.
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"Vücudunuzun bir parçası geçtiğinde değil, gövdeniz çizgiyi geçtiğinde saat durur. Noah göğsüyle eğiliyor ve bu şekilde fark yaratan isim oluyor."
X kullanıcılarını da heyecanlandıran 100 metre erkekler finaline gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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