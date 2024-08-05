Santarelli Ebrar Karakurt'un Form Durumu Hakkında Konuştu: "Antrenmanda Çok Hata Yaptı, Ona İhtiyacım Var"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden ve İtalya yenilgisinden sonra gruptan ikinci olarak çeyrek finale adını yazdıran 'Filenin Sultanları'nda bugünlerde en çok merak edilen konu Ebrar Karakurt'un son iki maçta beklenilenin aksine az süre alması. Takımın İtalyan koçu Daniele Santarelli, son yaptığı açıklamayla Ebrar'ın son iki maçta neden az süre aldığına açıklık getirdi.