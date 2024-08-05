Santarelli Ebrar Karakurt'un Form Durumu Hakkında Konuştu: "Antrenmanda Çok Hata Yaptı, Ona İhtiyacım Var"
Santarelli Ebrar Karakurt'un Form Durumu Hakkında Konuştu: "Antrenmanda Çok Hata Yaptı, Ona İhtiyacım Var"
Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden ve İtalya yenilgisinden sonra gruptan ikinci olarak çeyrek finale adını yazdıran 'Filenin Sultanları'nda bugünlerde en çok merak edilen konu Ebrar Karakurt'un son iki maçta beklenilenin aksine az süre alması. Takımın İtalyan koçu Daniele Santarelli, son yaptığı açıklamayla Ebrar'ın son iki maçta neden az süre aldığına açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen yıl tıkır tıkır işleyen Vargas-Ebrar hücum hattında bu yaz Ebrar Karakurt'un manşetteki başarısına rağmen power smaçörlükte beklentinin biraz altında kalması hücum opsiyonumuzu zayıflattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçlarına ilk 6'da başlamayan Ebrar'ın son durumu hakkında bilgi veren Santarelli, "Ebrar'a çok ihtiyacım var. Formda olursa bizim için maçlar çözülebilir. Umarım onu geri kazanabiliriz" dedi.
Ebrar Karakurt'un antrenmanlarda çok hata yaptığını söyleyen Santarelli, şöyle devam etti: "Bu takımın ona ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. O da bunu biliyor. Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum."
"Bütün takımın iyi olması lazım. Buraya gelene kadar yaşadığımız sakatlık problemlerini de unutmamak gerek. Çok zordu bunlar bizim için. Şimdi çıkıp elimizden gelenin en iyisini verme zamanı."
Santarelli'nin açıklamalarına X kullanıcıları da kayıtsız kalamadı. İşte Santarelli'nin Ebrar sözleri hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın