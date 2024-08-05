Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman'dan Eşine Romantik Sözler: "Kendime Bile İnanmazken O Bana İnandı"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan ve 57 kiloda yarı finale yükselen boksör Esra Yıldız Kahraman, galip geldiği çeyrek final maç mücadelesi sonrasında eşi hakkında söylediği romantik sözlerle herkesin dikkatini çekmişti. 'Kahraman' boksörün o sözleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden de kaçmadı.