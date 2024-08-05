Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman'dan Eşine Romantik Sözler: "Kendime Bile İnanmazken O Bana İnandı"
Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman'dan Eşine Romantik Sözler: "Kendime Bile İnanmazken O Bana İnandı"
Paris 2024 Olimpiyatları'nda tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan ve 57 kiloda yarı finale yükselen boksör Esra Yıldız Kahraman, galip geldiği çeyrek final maç mücadelesi sonrasında eşi hakkında söylediği romantik sözlerle herkesin dikkatini çekmişti. 'Kahraman' boksörün o sözleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden de kaçmadı.
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Milli gurur Esra Yıldız Kahraman, galip geldiği çeyrek final maçı sonrasında eşi hakkında söylediği sözlerle herkesin dikkatini çekmişti.
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Milli boksör şunları söylemişti: "Eşimle bugünlerin hayalini kurdum. Ona ağlamıştım. Bana 'Esra kendine güven, sen kendine inanmazsan kimse sana inanmaz' demişti."
"Ben kendime inanmazken bile eşim bana inandı. Onunla bu yüzden çok kavgalar ettik. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı ben burada olamazdım. Bu bir ekip işi."
Milli gururun bu sözleri X kullanıcılarının da kalbini fethetti. İşte eşinden övgü dolu sözlerle bahseden milli boksör hakkında yapılmış yorumlardan bazıları:
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Japonya voleybol milli takımının as smaçörü Sarina Nishida Koga, başarılı kariyerini 28 yaşında geçtiğimiz günlerde Olimpiyat'ta noktalamış, Koga'nın sporculuk kariyerinin bitmesindeki faktörün kendisi gibi voleybolcu eşi olduğu iddia edilmişti.
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