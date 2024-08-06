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Tek Rakibi Kendisi: Çin'le Oynanan 3-2'lik Maçta 42 Sayı Alan Milli Gurur Melissa Vargas Tarih Yazdı!

Tek Rakibi Kendisi: Çin'le Oynanan 3-2'lik Maçta 42 Sayı Alan Milli Gurur Melissa Vargas Tarih Yazdı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 14:52

Paris 2024 Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2'yle geçen Filenin Sultanları tüm Türkiye'ye gurur dolu anlar yaşattı. Maçın yıldızı ise hiç kuşkusuz 42 sayı birden alan pasör çaprazı Melissa Vargas'tı.

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Büyük bir çekişmeye sahne olan ve 5 sete uzayan Çin maçının en öne çıkan yıldızlarından biri elbette en büyük hücum gücümüz Melissa Vargas'tı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ve 5 sete uzayan Çin maçının en öne çıkan yıldızlarından biri elbette en büyük hücum gücümüz Melissa Vargas'tı.

Avrupa Şampiyonası finalindeki 41 sayılık kariyer rekorunu Çin maçıyla 42 sayıya taşıyan Vargas, bu büyük başarının haricinde bir rekora daha imza attı.

Avrupa Şampiyonası finalindeki 41 sayılık kariyer rekorunu Çin maçıyla 42 sayıya taşıyan Vargas, bu büyük başarının haricinde bir rekora daha imza attı.

Takımın as pasör çaprazı, Paris 2024 ile birlikte Olimpiyat Oyunları tarihinde Eda Erdem Dündar'dan sonra 100 sayı barajını geçen isim oldu.

Takımın as pasör çaprazı, Paris 2024 ile birlikte Olimpiyat Oyunları tarihinde Eda Erdem Dündar'dan sonra 100 sayı barajını geçen isim oldu.

Çin maçının kazanılmasındaki en büyük mimarlardan biri olan Vargas'ın bu başarısına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Çin maçının kazanılmasındaki en büyük mimarlardan biri olan Vargas'ın bu başarısına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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Seviliyorsun vargas

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Vargasım da vargasım mvp ya

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Nazar değmesin🩷