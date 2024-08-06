Tek Rakibi Kendisi: Çin'le Oynanan 3-2'lik Maçta 42 Sayı Alan Milli Gurur Melissa Vargas Tarih Yazdı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2'yle geçen Filenin Sultanları tüm Türkiye'ye gurur dolu anlar yaşattı. Maçın yıldızı ise hiç kuşkusuz 42 sayı birden alan pasör çaprazı Melissa Vargas'tı.