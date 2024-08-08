ABD Maçını Kaybeden Brezilya'da Thaisa'nın Gözyaşlarına Yorum Yapmak İçin İtalya Maçını Bekliyorlar!

Voleyboldaki ezeli rakibimiz, malumunuz, Brezilya... Gabi'nin Vakıfbank kaptanlığını bırakıp Imoco'yu seçmesi olsun, eski Eczacıbaşılı Thaisa'nın 'Türk Duvarı'mız Zehra hakkında söylediği sözler olsun Brezilya bir maç kaybedince X kullanıcıları yorum yapmalara doyamıyor. İtalya maçı sonrasında gözyaşlarına boğulan Thaisa için ise şu anda sessiz bir bekleyiş var!