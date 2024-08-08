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ABD Maçını Kaybeden Brezilya'da Thaisa'nın Gözyaşlarına Yorum Yapmak İçin İtalya Maçını Bekliyorlar!

ABD Maçını Kaybeden Brezilya'da Thaisa'nın Gözyaşlarına Yorum Yapmak İçin İtalya Maçını Bekliyorlar!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 20:34

Voleyboldaki ezeli rakibimiz, malumunuz, Brezilya... Gabi'nin Vakıfbank kaptanlığını bırakıp Imoco'yu seçmesi olsun, eski Eczacıbaşılı Thaisa'nın 'Türk Duvarı'mız Zehra hakkında söylediği sözler olsun Brezilya bir maç kaybedince X kullanıcıları yorum yapmalara doyamıyor. İtalya maçı sonrasında gözyaşlarına boğulan Thaisa için ise şu anda sessiz bir bekleyiş var!

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Eski Eczacıbaşılı Thaisa, Türkiye'de büyük bir sakatlık yaşamış, daha sonrasında kariyerine devam ederek ne kadar mental açıdan güçlü bir sporcu olduğunu herkese kanıtlamıştı.

Eski Eczacıbaşılı Thaisa, Türkiye'de büyük bir sakatlık yaşamış, daha sonrasında kariyerine devam ederek ne kadar mental açıdan güçlü bir sporcu olduğunu herkese kanıtlamıştı.

Fakat son birkaç yıldır Türkiye ve Türk sporcular aleyhinde yaptığı açıklamalarla büyük bir antipati toplamış durumda. Özellikle de bir konuşma odasında söylediği iddia edilen, Zehra Güneş hakkındaki olumsuz lafları yüzünden her daim tepkilerin odağında.

Fakat son birkaç yıldır Türkiye ve Türk sporcular aleyhinde yaptığı açıklamalarla büyük bir antipati toplamış durumda. Özellikle de bir konuşma odasında söylediği iddia edilen, Zehra Güneş hakkındaki olumsuz lafları yüzünden her daim tepkilerin odağında.

Thaisa konusunda işler o kadar çığrından çıkmış durumda ki, Eda Erdem Dündar'ın bakışlarını bile kopya etmeye çalıştığı konuşuluyor, "Sipariş ettiğim / Kargoda gelen" gibi ofansif mizah örnekleri sergileniyor!

Thaisa antipatisi bizim buralarda öylesine doruklarda ki estetiksiz fotoğrafları tek tek bulunuyor, muhakkak geçmişte Zehra Güneş hakkında olumsuz cümleler kurduğu hatırlatılıyor.

Thaisa antipatisi bizim buralarda öylesine doruklarda ki estetiksiz fotoğrafları tek tek bulunuyor, muhakkak geçmişte Zehra Güneş hakkında olumsuz cümleler kurduğu hatırlatılıyor.

Kendisi gibi orta oyuncu olan Zehra'yı kıskandığı iddia edilen Thaisa, yarı finalde Brezilya'nın ABD'ye 3-2 yenilmesinden sonra yine X'i sallamayı başardı!

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ABD mağlubiyeti sonrası gözyaşlarına boğulan ve maç sonrası röportajında "Benim için bu yeterli değil. Benim için çok az" diyen Thaisa'ya gönderme bulunmak isteyenler İtalya maçının bitmesini bekliyor! İşte o yorumlardan bazıları:

ABD mağlubiyeti sonrası gözyaşlarına boğulan ve maç sonrası röportajında "Benim için bu yeterli değil. Benim için çok az" diyen Thaisa'ya gönderme bulunmak isteyenler İtalya maçının bitmesini bekliyor! İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
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