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Kasada 25 Bin TL Var: Transfer Yasağı 3 Sezondur Devam Eden Denizlispor'un Borcu 422 Milyon TL'yi Aştı!

Kasada 25 Bin TL Var: Transfer Yasağı 3 Sezondur Devam Eden Denizlispor'un Borcu 422 Milyon TL'yi Aştı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 19:14

3 yıldır devam eden transfer yasağı yüzünden borç batağında olan Denizlispor'un güncel borç durumu kalem kalem açıklandı. İşte bir dönem Süper Lig'in lokomotiflerinden olan kulübün güncel borç durumu...

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Zor günler geçiren Denizlispor 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor.

Zor günler geçiren Denizlispor 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanıyor.

3'üncü ligde boy gösterecek kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan tabloda borç durumu kalem kalem açıklandı.

3'üncü ligde boy gösterecek kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan tabloda borç durumu kalem kalem açıklandı.

Tüm gelir ve gider tablosunu sosyal medya hesaplarında paylaşan yönetim, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.

Tüm gelir ve gider tablosunu sosyal medya hesaplarında paylaşan yönetim, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.

Güncel borç tablosuna da yer verilen paylaşımda 31 Temmuz itibariyle güncel borcun 422 milyon 941 bin 620 TL olduğu açıklandı.

Güncel borç tablosuna da yer verilen paylaşımda 31 Temmuz itibariyle güncel borcun 422 milyon 941 bin 620 TL olduğu açıklandı.

Eski yabancı futbolculara olan borçların devam ettiği duyurulurken, Pantilimon'un 206 bin 670 Euro ve 20 bin Frank, Murawski'den 20 bin Frank, Darri'den ise 10 bin Frank'ın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı.

Eski yabancı futbolculara olan borçların devam ettiği duyurulurken, Pantilimon'un 206 bin 670 Euro ve 20 bin Frank, Murawski'den 20 bin Frank, Darri'den ise 10 bin Frank'ın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı.

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