'Altın'ı Kaptı, Kolonoskopi Kazandı: Filipinler'in İlk Erkek Olimpiyat 'Altın'lısı Carlos Yulo'ya Ödül Yağdı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda daha önce erkeklerde hiç Olimpiyat altın madalyası olmayan Uzak Doğu ülkesi Filipinler, jimnastikçi Carlos Yulo'nun başarısıyla büyük bir sevinç yaşadı. Adeta ödül yağmuruna tutulan Yulo'nun kazandıkları sadece altın madalya değildi!

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