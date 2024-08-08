'Altın'ı Kaptı, Kolonoskopi Kazandı: Filipinler'in İlk Erkek Olimpiyat 'Altın'lısı Carlos Yulo'ya Ödül Yağdı!
'Altın'ı Kaptı, Kolonoskopi Kazandı: Filipinler'in İlk Erkek Olimpiyat 'Altın'lısı Carlos Yulo'ya Ödül Yağdı!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda daha önce erkeklerde hiç Olimpiyat altın madalyası olmayan Uzak Doğu ülkesi Filipinler, jimnastikçi Carlos Yulo'nun başarısıyla büyük bir sevinç yaşadı. Adeta ödül yağmuruna tutulan Yulo'nun kazandıkları sadece altın madalya değildi!
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Filipinli halterci Hidilyn Diaz, Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 55 kiloda ülkesinin ilk altın madalyasını kazanmıştı.
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Filipinler'e erkeklerde ilk defa altın madalya kazandıran sporcu ise jimnastikçi Carlos Yulo oldu. Üstelik ilk altın madalyasından sadece 24 saat sonra bireysel atlamada bir altın daha kazanarak ülkesini sevince boğdu.
ABD kuruluşu NBC, Yulo'nun sadece altın madalya kazanmadığını ve ülkesinden ödül yağmuruna tutulduğunu yazdı.
İşte Yulo'nun altın madalya sonrasında kazandığı ödüllerden sadece birkaçı: iPhone 16, 45 yaşına geldiğinde ömür boyu ücretsiz kolonoskopi...
Müstakil ev, lokantalarda ömür boyu ücretsiz ramen yemeği, bir pastaneden sınırsız kurabiye, 200 bin dolar nakit, ücretsiz mühendislik eğitimi.
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Bu ödül yağmuruna X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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