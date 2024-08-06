ABD'li Rapçi Snoop Dogg'un Olimpiyatlarda Günde 500 Bin Dolar Kazandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda pek çok ünlü isim karşımıza çıkıyor. Olimpiyatlara renk katan bu isimlerden biri de ABD'li rapçi Snoop Dogg'du. Olimpiyat'ın adeta 'yüzü' olan Dogg hakkında sosyal medyada dolanan bir iddia ise herkesi şaşırtmayı başardı.

Kaynak