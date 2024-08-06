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ABD'li Rapçi Snoop Dogg'un Olimpiyatlarda Günde 500 Bin Dolar Kazandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

ABD'li Rapçi Snoop Dogg'un Olimpiyatlarda Günde 500 Bin Dolar Kazandığı İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 15:29

Paris 2024 Olimpiyatları'nda pek çok ünlü isim karşımıza çıkıyor. Olimpiyatlara renk katan bu isimlerden biri de ABD'li rapçi Snoop Dogg'du. Olimpiyat'ın adeta 'yüzü' olan Dogg hakkında sosyal medyada dolanan bir iddia ise herkesi şaşırtmayı başardı.

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53 yaşındaki ABD'li rapçi Snoop Dogg, Olimpiyatlarda ABD kanalı NBC'de sunuculuk görevi üstlendi ve sık sık çeşitli şovlarla izleyicilerin karşısına çıktı.

53 yaşındaki ABD'li rapçi Snoop Dogg, Olimpiyatlarda ABD kanalı NBC'de sunuculuk görevi üstlendi ve sık sık çeşitli şovlarla izleyicilerin karşısına çıktı.

Jimnastikten atletizme, plaj voleybolundan su topuna birçok farklı branşta Parist'ten yapılan yayınlarda sık sık izleyicilerin karşısına çıkan Dogg sosyal medyada da konuşulan isimlerden biri oldu.

Jimnastikten atletizme, plaj voleybolundan su topuna birçok farklı branşta Parist'ten yapılan yayınlarda sık sık izleyicilerin karşısına çıkan Dogg sosyal medyada da konuşulan isimlerden biri oldu.

Olimpiyat meşalesini taşıdığı anlarla da ses getiren Snoop Dogg hakkında ortaya atılan bir iddia ise dudak uçuklatan cinsten!

Olimpiyat meşalesini taşıdığı anlarla da ses getiren Snoop Dogg hakkında ortaya atılan bir iddia ise dudak uçuklatan cinsten!

İddialara göre ABD'li rapçi Olimpiyatlarda yaptığı yayınlarda günde tam 500 bin dolar (16 milyon 700 bin TL) kazanıyormuş.

İddialara göre ABD'li rapçi Olimpiyatlarda yaptığı yayınlarda günde tam 500 bin dolar (16 milyon 700 bin TL) kazanıyormuş.

ABD merkezli Complex dergisinde yer alan bu iddia henüz doğruluk kazanmadı ama hepimiz biliriz ki ortaya böyle bir iddia düştüyse, yakında çıkar kokusu!

ABD merkezli Complex dergisinde yer alan bu iddia henüz doğruluk kazanmadı ama hepimiz biliriz ki ortaya böyle bir iddia düştüyse, yakında çıkar kokusu!

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