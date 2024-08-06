Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Çeyrek Finaldeki 3-2'lik Zaferden Sonra Kaptan Eda Erdem Dündar: "Yaş 37, Yolun da Finalin de Yarısı"

Çeyrek Finaldeki 3-2'lik Zaferden Sonra Kaptan Eda Erdem Dündar: "Yaş 37, Yolun da Finalin de Yarısı"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 15:10

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki çeyrek final maçında Çin'i çekişmeli bir mücadele sonunda 3-2'yle geçen ve adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları'nda yüzler gülüyor. Galibiyetin en önemli mimarlından biri de elbette takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'dı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3-2'lik Çin galibiyetinden sonra özellikle Sultanlar'ın bir önceki İtalya maçının aksine sahada büyük bir direniş ortaya koyması övgü topladı.

3-2'lik Çin galibiyetinden sonra özellikle Sultanlar'ın bir önceki İtalya maçının aksine sahada büyük bir direniş ortaya koyması övgü topladı.

Takımın en ateşleyici gücü olan kaptan Eda Erdem Dündar ise liderliğiyle yine Sultanlar'ın galibiyetindeki kilit isimdi.

Takımın en ateşleyici gücü olan kaptan Eda Erdem Dündar ise liderliğiyle yine Sultanlar'ın galibiyetindeki kilit isimdi.

Maç sonrasında X hesabından bir paylaşımda bulunan kaptan, şunları yazdı: "Yaş 37, yolun da finalin de yarısı. Kalpten sevgiler."

Yorum yağmuruna tutulan bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Yorum yağmuruna tutulan bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın