Çeyrek Finaldeki 3-2'lik Zaferden Sonra Kaptan Eda Erdem Dündar: "Yaş 37, Yolun da Finalin de Yarısı"
Çeyrek Finaldeki 3-2'lik Zaferden Sonra Kaptan Eda Erdem Dündar: "Yaş 37, Yolun da Finalin de Yarısı"
Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki çeyrek final maçında Çin'i çekişmeli bir mücadele sonunda 3-2'yle geçen ve adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları'nda yüzler gülüyor. Galibiyetin en önemli mimarlından biri de elbette takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'dı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3-2'lik Çin galibiyetinden sonra özellikle Sultanlar'ın bir önceki İtalya maçının aksine sahada büyük bir direniş ortaya koyması övgü topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımın en ateşleyici gücü olan kaptan Eda Erdem Dündar ise liderliğiyle yine Sultanlar'ın galibiyetindeki kilit isimdi.
Yorum yağmuruna tutulan bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın