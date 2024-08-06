Çeyrek Finaldeki 3-2'lik Zaferden Sonra Kaptan Eda Erdem Dündar: "Yaş 37, Yolun da Finalin de Yarısı"

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki çeyrek final maçında Çin'i çekişmeli bir mücadele sonunda 3-2'yle geçen ve adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları'nda yüzler gülüyor. Galibiyetin en önemli mimarlından biri de elbette takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'dı.