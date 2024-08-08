Türkiye-İtalya Maçını Bekliyorlar: Olimpiyatlarda İlk Finalist, Brezilya'yı 3-2'yle Deviren Son Şampiyon ABD!
Türkiye-İtalya Maçını Bekliyorlar: Olimpiyatlarda İlk Finalist, Brezilya'yı 3-2'yle Deviren Son Şampiyon ABD!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brezilya ve ABD, pandemi yüzünden 2021 yazında oynanan Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki iki finalistti. Dev maçı kazanan taraf 3-0'la rakibine üstünlük sağlayan ABD olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son Olimpiyat şampiyonu ABD ve 'ezeli rakibimiz' Brezilya, bu defa yarı finalde karşı karşıya geldi. Maç, büyük bir heyecana sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları eğer yarı finalde İtalya engelini aşarsa altın madalya için son Olimpiyat şampiyonu ABD ile pazar günü karşılaşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın