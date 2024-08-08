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Türkiye-İtalya Maçını Bekliyorlar: Olimpiyatlarda İlk Finalist, Brezilya'yı 3-2'yle Deviren Son Şampiyon ABD!

Türkiye-İtalya Maçını Bekliyorlar: Olimpiyatlarda İlk Finalist, Brezilya'yı 3-2'yle Deviren Son Şampiyon ABD!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 19:41

Paris 2024 Olimpiyatları'nda nefesler tutuldu, tüm gözler Türkiye-İtalya maçına çevrildi. Türkiye-İtalya maçı öncesinde karşı karşıya gelen diğer yarı finalistler Brezilya ve ABD ise karar setine uzayan maçta kozlarını paylaştı, gülen taraf son Olimpiyat şampiyonu ABD oldu.

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Brezilya ve ABD, pandemi yüzünden 2021 yazında oynanan Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki iki finalistti. Dev maçı kazanan taraf 3-0'la rakibine üstünlük sağlayan ABD olmuştu.

Brezilya ve ABD, pandemi yüzünden 2021 yazında oynanan Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki iki finalistti. Dev maçı kazanan taraf 3-0'la rakibine üstünlük sağlayan ABD olmuştu.

Son Olimpiyat şampiyonu ABD ve 'ezeli rakibimiz' Brezilya, bu defa yarı finalde karşı karşıya geldi. Maç, büyük bir heyecana sahne oldu.

Son Olimpiyat şampiyonu ABD ve 'ezeli rakibimiz' Brezilya, bu defa yarı finalde karşı karşıya geldi. Maç, büyük bir heyecana sahne oldu.

İlk seti 25-23 önde tamamlayan ABD, rakibine önemli bir psikolojik avantaj sağladı. Brezilya'da eski Vakıfbanklı smaçör Gabi'nin hücumdaki performans düşüklüğü setin dikkat çeken olayları arasındaydı.

İkinci sette bir geri dönüşe imza atarak rakibi karşısında tam 7 sayı fark atan Brezilya skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette etkili servislerle rakibinin manşet gücünü zayıflatan ABD, tam 10 sayı fark atarak 25-15 biten setle birlikte skoru 2-1'e getirdi.

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Tıpkı ilk set gibi büyük bir çekişmeye sahne olan dördüncü sette gülen taraf 25-23'le Brezilya oldu ve ilk finalisti belirleyecek olan maç karar setine taşındı.

Karar setinde Eczacıbaşı'nın yeni transferi smaçör Plummer'ın sayısıyla 15-11 üstün gelen ABD, böylelikle güçlü rakibi Brezilya'yı eleyerek Paris 2024'te ilk finalist oldu.

Filenin Sultanları eğer yarı finalde İtalya engelini aşarsa altın madalya için son Olimpiyat şampiyonu ABD ile pazar günü karşılaşacak.

Filenin Sultanları eğer yarı finalde İtalya engelini aşarsa altın madalya için son Olimpiyat şampiyonu ABD ile pazar günü karşılaşacak.

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