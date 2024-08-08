Türkiye-İtalya Maçını Bekliyorlar: Olimpiyatlarda İlk Finalist, Brezilya'yı 3-2'yle Deviren Son Şampiyon ABD!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda nefesler tutuldu, tüm gözler Türkiye-İtalya maçına çevrildi. Türkiye-İtalya maçı öncesinde karşı karşıya gelen diğer yarı finalistler Brezilya ve ABD ise karar setine uzayan maçta kozlarını paylaştı, gülen taraf son Olimpiyat şampiyonu ABD oldu.