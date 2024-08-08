Avrupa Ligi'nde Üzüldük, Konferans Ligi'nde Sevindik: Trabzonspor Yenildi, Başakşehir Kazandı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya’nın Rapid Wien takımıyla karşılaştı. Bordo-mavililer kendi evinde mağlup oldu. Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında ise Başakşehir, Gürcistan ekibi İberia Tiflis ile karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.