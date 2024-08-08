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Avrupa Ligi'nde Üzüldük, Konferans Ligi'nde Sevindik: Trabzonspor Yenildi, Başakşehir Kazandı!

Avrupa Ligi'nde Üzüldük, Konferans Ligi'nde Sevindik: Trabzonspor Yenildi, Başakşehir Kazandı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 23:36

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya’nın Rapid Wien takımıyla karşılaştı. Bordo-mavililer kendi evinde mağlup oldu. Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında ise Başakşehir, Gürcistan ekibi İberia Tiflis ile karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında kendi evinde Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında kendi evinde Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırladı.

Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Draguş 11'iyle sahaya çıkan Trabzonspor, 67'nci dakikada Grgic'in Wien adına attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Draguş 11'iyle sahaya çıkan Trabzonspor, 67'nci dakikada Grgic'in Wien adına attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir sahaya Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek 11'iyle çıktı.

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir sahaya Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek 11'iyle çıktı.

Temsilcimiz Başakşehir, maçı 87'nci dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 kazandı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Temsilcimiz Başakşehir, maçı 87'nci dakikada Davidson'un attığı golle 1-0 kazandı ve rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

İşte Kemen'in asisti ve Davidson'un golü:

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