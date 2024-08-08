Bu İş Burada Bitmedi: Sultanlar'ın Olimpiyat Yarı Finalindeki 3-0'lık İtalya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler

Paris 2024 Olimpiyatları yarı final maçında mücadeleci bir performansa rağmen 3-0'lık yenilgi alan Filenin Sultanları'nın madalya şansı devam ediyor. Cumartesi akşamı TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak olan Sultanlar'ın İtalya maçındaki performansına X kullanıcılarından yorum yağdı.