Bu İş Burada Bitmedi: Sultanlar'ın Olimpiyat Yarı Finalindeki 3-0'lık İtalya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler
Bu İş Burada Bitmedi: Sultanlar'ın Olimpiyat Yarı Finalindeki 3-0'lık İtalya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler
Paris 2024 Olimpiyatları yarı final maçında mücadeleci bir performansa rağmen 3-0'lık yenilgi alan Filenin Sultanları'nın madalya şansı devam ediyor. Cumartesi akşamı TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak olan Sultanlar'ın İtalya maçındaki performansına X kullanıcılarından yorum yağdı.
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İtalya karşısında üstün olduğumuz ilk ve üçüncü setlerin sonuna getiremesek de Sultanlar, mücadeleleriyle X kullanıcılarının dikkatini çekti.
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İşte X kullanıcılarının maça yaptığı yorumlardan bazıları:
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