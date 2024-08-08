Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Bu İş Burada Bitmedi: Sultanlar'ın Olimpiyat Yarı Finalindeki 3-0'lık İtalya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler

Bu İş Burada Bitmedi: Sultanlar'ın Olimpiyat Yarı Finalindeki 3-0'lık İtalya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 23:01

Paris 2024 Olimpiyatları yarı final maçında mücadeleci bir performansa rağmen 3-0'lık yenilgi alan Filenin Sultanları'nın madalya şansı devam ediyor. Cumartesi akşamı TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak olan Sultanlar'ın İtalya maçındaki performansına X kullanıcılarından yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İtalya karşısında üstün olduğumuz ilk ve üçüncü setlerin sonuna getiremesek de Sultanlar, mücadeleleriyle X kullanıcılarının dikkatini çekti.

İtalya karşısında üstün olduğumuz ilk ve üçüncü setlerin sonuna getiremesek de Sultanlar, mücadeleleriyle X kullanıcılarının dikkatini çekti.

İşte X kullanıcılarının maça yaptığı yorumlardan bazıları:

İşte X kullanıcılarının maça yaptığı yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın