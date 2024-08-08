Engel Tanımayan Rekor: Pakistanlı Arshad Nadeem Cirit Atma Finalinde Olimpiyat Rekoru Kırdı!
Engel Tanımayan Rekor: Pakistanlı Arshad Nadeem Cirit Atma Finalinde Olimpiyat Rekoru Kırdı!
Paris 2024 Olimpiyatları peş peşe kırılan rekorlarla tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. Yüzmedeki rekorların üzerine son olarak atletizmden bir rekor geldi. Pakistanlı Arshad Nadeem, kısıtlı imkânlarla katıldığı Olimpiyatlarda cirit atma finalinde Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkekler cirit atmada Pakistanlı atlet Arshad Nadeem, 92.97 metrelik atışıyla Olimpiyat rekoru kırmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40 yıl sonra ülkesine Olimpiyatlarda altın madalya kazandıran atletin bu atışı tüm zamanların en uzun 6'ncı atışı oldu, Asya kıtasının Olimpiyatlardaki en iyi derecesi oldu.
Atletizm branşında Pakistan'a ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nadeem'in bu başarısı ise aslında pek de kolay gelmedi.
Olimpiyatlara katılabilmek için kısıtlı imkânlara sahip olan sporcuya yaşadığı köyden para bağışı yapılıyor ve bu yardımlaşma bir altın madalya ile taçlanıyor.
Gelen bilgiler ise Nadeem'in Pakistan'da kahramanca karşılanacağı tezini güçlendiriyor. Nadeem, madalyayı kazandığı sırada coşkulu kalabalıklar onun evinin dışında davullar eşliğinde kutlamalar yapmış bile.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her başarı elbette çok kıymetli ama Paris 2024 özellikle de Nadeem gibi zoru başaranlarla hatırlanacak gibi duruyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
uğruna mücadele edip kazanılan zafer bir başka oluyor