Engel Tanımayan Rekor: Pakistanlı Arshad Nadeem Cirit Atma Finalinde Olimpiyat Rekoru Kırdı!

Paris 2024 Olimpiyatları peş peşe kırılan rekorlarla tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. Yüzmedeki rekorların üzerine son olarak atletizmden bir rekor geldi. Pakistanlı Arshad Nadeem, kısıtlı imkânlarla katıldığı Olimpiyatlarda cirit atma finalinde Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

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