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Engel Tanımayan Rekor: Pakistanlı Arshad Nadeem Cirit Atma Finalinde Olimpiyat Rekoru Kırdı!

Engel Tanımayan Rekor: Pakistanlı Arshad Nadeem Cirit Atma Finalinde Olimpiyat Rekoru Kırdı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 00:52

Paris 2024 Olimpiyatları peş peşe kırılan rekorlarla tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. Yüzmedeki rekorların üzerine son olarak atletizmden bir rekor geldi. Pakistanlı Arshad Nadeem, kısıtlı imkânlarla katıldığı Olimpiyatlarda cirit atma finalinde Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

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Erkekler cirit atmada Pakistanlı atlet Arshad Nadeem, 92.97 metrelik atışıyla Olimpiyat rekoru kırmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı.

Erkekler cirit atmada Pakistanlı atlet Arshad Nadeem, 92.97 metrelik atışıyla Olimpiyat rekoru kırmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı.

40 yıl sonra ülkesine Olimpiyatlarda altın madalya kazandıran atletin bu atışı tüm zamanların en uzun 6'ncı atışı oldu, Asya kıtasının Olimpiyatlardaki en iyi derecesi oldu.

40 yıl sonra ülkesine Olimpiyatlarda altın madalya kazandıran atletin bu atışı tüm zamanların en uzun 6'ncı atışı oldu, Asya kıtasının Olimpiyatlardaki en iyi derecesi oldu.

Atletizm branşında Pakistan'a ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nadeem'in bu başarısı ise aslında pek de kolay gelmedi.

Atletizm branşında Pakistan'a ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nadeem'in bu başarısı ise aslında pek de kolay gelmedi.

Olimpiyatlara katılabilmek için kısıtlı imkânlara sahip olan sporcuya yaşadığı köyden para bağışı yapılıyor ve bu yardımlaşma bir altın madalya ile taçlanıyor.

Olimpiyatlara katılabilmek için kısıtlı imkânlara sahip olan sporcuya yaşadığı köyden para bağışı yapılıyor ve bu yardımlaşma bir altın madalya ile taçlanıyor.

Gelen bilgiler ise Nadeem'in Pakistan'da kahramanca karşılanacağı tezini güçlendiriyor. Nadeem, madalyayı kazandığı sırada coşkulu kalabalıklar onun evinin dışında davullar eşliğinde kutlamalar yapmış bile.

Gelen bilgiler ise Nadeem'in Pakistan'da kahramanca karşılanacağı tezini güçlendiriyor. Nadeem, madalyayı kazandığı sırada coşkulu kalabalıklar onun evinin dışında davullar eşliğinde kutlamalar yapmış bile.
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Her başarı elbette çok kıymetli ama Paris 2024 özellikle de Nadeem gibi zoru başaranlarla hatırlanacak gibi duruyor...

Her başarı elbette çok kıymetli ama Paris 2024 özellikle de Nadeem gibi zoru başaranlarla hatırlanacak gibi duruyor...

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