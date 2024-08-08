Teşekkürler Hatice: Çinli Rakibine Yenilen Milli Boksör Hatice Akbaş Gümüş Madalyada Kaldı

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar 54 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya hedefiyle bu akşam ringe çıktı. Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan milli boksör gümüş madalyada kalsa da Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.