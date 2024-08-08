Teşekkürler Hatice: Çinli Rakibine Yenilen Milli Boksör Hatice Akbaş Gümüş Madalyada Kaldı
Teşekkürler Hatice: Çinli Rakibine Yenilen Milli Boksör Hatice Akbaş Gümüş Madalyada Kaldı
Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar 54 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya hedefiyle bu akşam ringe çıktı. Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan milli boksör gümüş madalyada kalsa da Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
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Büyük bir heyecanla beklenen final maçında milli boksör Hatice Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang ile karşı karşıya geldi.
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Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan Hatice Akbaş, mücadeleden 5-0 mağlup olarak ayrıldı.
Milli boksör Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0 ve üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.
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Gümüş madalya da güzel bir başarı. Tebrikler Hatice, emeğine sağlık. Yalnız bir altın madalya kazanmadan bitmesin bu olimpiyatlar. Umudumuz: Buse Naz Çakıroğlu.
teşekkürler hatice.
Tebrikler.