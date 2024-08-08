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Teşekkürler Hatice: Çinli Rakibine Yenilen Milli Boksör Hatice Akbaş Gümüş Madalyada Kaldı

Teşekkürler Hatice: Çinli Rakibine Yenilen Milli Boksör Hatice Akbaş Gümüş Madalyada Kaldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 00:20

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar 54 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya hedefiyle bu akşam ringe çıktı. Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan milli boksör gümüş madalyada kalsa da Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

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Büyük bir heyecanla beklenen final maçında milli boksör Hatice Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang ile karşı karşıya geldi.

Büyük bir heyecanla beklenen final maçında milli boksör Hatice Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang ile karşı karşıya geldi.

Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan Hatice Akbaş, mücadeleden 5-0 mağlup olarak ayrıldı.

Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan Hatice Akbaş, mücadeleden 5-0 mağlup olarak ayrıldı.

Milli boksör Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0 ve üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Milli boksör Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0 ve üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalyada kalan Hatice Akbaş, Paris'te yüzümüzü güldüren sporculardan biri olarak adını tarihe yazdırdı.

Maç sonunda "Türk kadını isterse her şeyi başarır" diyen Akbaş, kulübü Fenerbahçe'ye de teşekkür etti.

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Tai

Gümüş madalya da güzel bir başarı. Tebrikler Hatice, emeğine sağlık. Yalnız bir altın madalya kazanmadan bitmesin bu olimpiyatlar. Umudumuz: Buse Naz Çakıroğlu.

Gizem Yenikler

Tebrikler.