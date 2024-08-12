Ters Köşe Finali Hâlâ Akıllarda: 'Behind Her Eyes' (Gözlerinin Ardında) Finali 3.5 Yıldır Dillerden Düşmüyor!

17 Şubat 2021'de Netflix'te yayınlanan 6 bölümlük psikolojik gerilim dizisi 'Behind Her Eyes' (Gözlerinin Ardında) dizisi şoke edici finaliyle hâlâ akıllarda. Aradan geçen 3.5 yıla rağmen izleyiciler, ters köşe yapan finalini pek de aşabilmiş değil!