Ters Köşe Finali Hâlâ Akıllarda: 'Behind Her Eyes' (Gözlerinin Ardında) Finali 3.5 Yıldır Dillerden Düşmüyor!
Ters Köşe Finali Hâlâ Akıllarda: 'Behind Her Eyes' (Gözlerinin Ardında) Finali 3.5 Yıldır Dillerden Düşmüyor!
17 Şubat 2021'de Netflix'te yayınlanan 6 bölümlük psikolojik gerilim dizisi 'Behind Her Eyes' (Gözlerinin Ardında) dizisi şoke edici finaliyle hâlâ akıllarda. Aradan geçen 3.5 yıla rağmen izleyiciler, ters köşe yapan finalini pek de aşabilmiş değil!
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Birleşik Krallık yapımı 'Behind Her Eyes' dizisi 2021'in en büyük sürprizlerinden birine imza atmıştı. Dizi, sadece 6 bölümlük tek sezonuyla dünya çapında sağlam bir izlenme rakamı elde etmişti.
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Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown ve Robert Aramayo'nun başrolü paylaştığı dizi, aradan 3.5 yıl geçmesine rağmen sosyal medyanın dilinden düşmüyor!
Dr. David Ferguson karakteriyle aşk yaşamaya başlayan Louise karakterinin hikâyesini merkeze alan dizi elbette sadece burada sınırlı kalmıyor, psikolojik gerilim üzerine doğaüstü kurguyu da ekleyerek türler arasında dikkat çeken bir kombin yapıyor!
Kademe kademe artan temposu özellikle son bölümde adeta nirvanaya ulaşıyor ve tam da bu yüzden diziyi bitirenler "Nasıl yani?" demekten kendini alamıyor.
İrlandalı aktris Eve Hewson tarafından canlandırılan Adele karakteri ise şu aralar X kullanıcılarının bir kez daha gündeminde!
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'@akinishh' adlı bir X kullanıcısı "Gelmiş geçmiş en şok edici dizi karakteri amasız bu kişidir" diyerek dizinin en can alıcı karakteri Adele'e ekstra bir parantez açmış durumda.
İşte diğer X kullanıcılarının dizinin finaline yaptıkları yorumlardan bazıları:
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