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Böyle 'Edit' Görülmedi: Rastgele Şarkılara Bir Anda Tarkan Giriyor ve Dünya Güzelleşiyor!

Böyle 'Edit' Görülmedi: Rastgele Şarkılara Bir Anda Tarkan Giriyor ve Dünya Güzelleşiyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 12:51

'Kuantum 51' albümüyle uzun bir sessizliğin ardından tekrar kulaklarımızı şenlendiren Tarkan, bomba bir edit'le X kullanıcılarını epey bir keyiflendirdi. Rastgele şarkılara bir anda Tarkan giriyor ve dünya hemen o saniyede güzelleşiyor!

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Şu aralar radyolarda 'Şerbetli'sine, 'Yo'suna, 'Darmaduman'ına epey bir denk geldiğimiz Tarkan, X platformunda '@ziangill' adlı kullanıcının paylaştığı edit'lerle herkesin kalbini fethetmeyi bir kez daha başardı!

Şu aralar radyolarda 'Şerbetli'sine, 'Yo'suna, 'Darmaduman'ına epey bir denk geldiğimiz Tarkan, X platformunda '@ziangill' adlı kullanıcının paylaştığı edit'lerle herkesin kalbini fethetmeyi bir kez daha başardı!

Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın 'Levitating' şarkısına bir anda Tarkan'ın 'Şımarık'ı dahil olunca işte bu oluyor:

Alman rock grubu Rammstein'ın 'Du Hast'ına bir anda 'Aşk Gitti Bizden' ekleniyor ve şarkının muazzam temposu bir anda bizi baştan aşağı sallııyor!

Bir rock performansı da ABD'li rock grubu Green Day sayesinde geliyor. Nazan Öncel şarkısı 'Dudu' muazzam bir tempoya kavuşmuş oluyor...

'8 Mile' filminin orijinal film müziği 'Lose Yourself' altyapısıyla 'Geççek'i dinlemek de bir o kadar bomba!

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Adeta Seda Sayan ve Billie Eilish 'ortaklığı' gibi muazzam bir uyumun yakalandığı edit'lere gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Adeta Seda Sayan ve Billie Eilish 'ortaklığı' gibi muazzam bir uyumun yakalandığı edit'lere gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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twitter.com
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