Böyle 'Edit' Görülmedi: Rastgele Şarkılara Bir Anda Tarkan Giriyor ve Dünya Güzelleşiyor!
Böyle 'Edit' Görülmedi: Rastgele Şarkılara Bir Anda Tarkan Giriyor ve Dünya Güzelleşiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu aralar radyolarda 'Şerbetli'sine, 'Yo'suna, 'Darmaduman'ına epey bir denk geldiğimiz Tarkan, X platformunda '@ziangill' adlı kullanıcının paylaştığı edit'lerle herkesin kalbini fethetmeyi bir kez daha başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın 'Levitating' şarkısına bir anda Tarkan'ın 'Şımarık'ı dahil olunca işte bu oluyor:
Alman rock grubu Rammstein'ın 'Du Hast'ına bir anda 'Aşk Gitti Bizden' ekleniyor ve şarkının muazzam temposu bir anda bizi baştan aşağı sallııyor!
Bir rock performansı da ABD'li rock grubu Green Day sayesinde geliyor. Nazan Öncel şarkısı 'Dudu' muazzam bir tempoya kavuşmuş oluyor...
'8 Mile' filminin orijinal film müziği 'Lose Yourself' altyapısıyla 'Geççek'i dinlemek de bir o kadar bomba!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adeta Seda Sayan ve Billie Eilish 'ortaklığı' gibi muazzam bir uyumun yakalandığı edit'lere gelen tepkilerden bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın