Eminem'den Dua Lipa'ya Sabrina Carpenter'dan FloyyMenor'a Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Eminem'den Dua Lipa'ya Sabrina Carpenter'dan FloyyMenor'a Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Bir şarkının tutup tutmayacağını öğrenmek için sadece dijital müzik platformlarına bakmak yeterli değil. Radyolar günümüzde bir şarkının popüler olmasında hâlâ önemli bir paya sahip. Peki bu hafta kimler radyoların gözdesi olmayı başardı? İşte o isimler...
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18 yaşındaki Şilili şarkıcı FloyyMenor, vatandaşı Cris MJ ile güçlerini birleştiriyor ve ortaya 2024 model bir reggaeton hit'i 'Gata Only' çıkıyor. Türkiye'deki yabancı müzik çalan radyoların vazgeçilmezi olan şarkı Fransa ve İsviçre gibi ülkelerin resmi single listelerinde 1 numaraya ulaştı bile!
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'Radical Optimism' adını verdiği yeni albümüyle karşımıza çıkan Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, albümün ikinci single'ı 'Training Season'la Türkiye'de yayın yapan yabancı müzik radyolarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini haftalardır koruyor!
25 yıl önce civciv sarısı saçlarıyla 'Slim Shady'i bizlere tanıtan Eminem, çeyrek asır sonra hâlâ zirvede... Yeni albümünde 'Slim Shady'nin 'ölüm'ünü anlatan Eminem, çıkış şarkısı 'Houdini' ile sadece bizim buralarda çok tutulmadı, aynı zamanda Birleşik Krallık'tan Avustralya'ya birçok resmi single listesinde 1 numaraya ulaştı.
2024'ün en büyük çıkışlarından birine imza atan ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter 'Espresso' ile nisan ayından beri radyoların gözdesi olmayı başardı. Şarkının resmi single listelerinde 1 numaraya ulaştığı ülkeler arasında Avustralya, Belçika ve Birleşik Krallık var.
Fransız DJ David Guetta ile ABD'li OneRepublic grubu güçlerini 'I Don't Wanna Wait'te birleştirdi, ortaya da bir yaz hit'i çıkmış oldu. Şarkı her ne kadar İsviçre ve Avusturya dışında çok fazla tutmasa da bizim radyolar bu şarkıya bayılmış durumda!
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Moblack, Salif Këita, Cesária Evora, Benja ve Franc Fala'yı bir araya getiren 'Yamore' bizim buralarda çok sevilmiş durumda. Avrupa'da şu anda yalnızca İsviçre'nin resmi single listesinde kendine yer bulan şarkı şöyle Afrobeat havalarını sevenlerin favorisi olacak cinsten.
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