Eminem'den Dua Lipa'ya Sabrina Carpenter'dan FloyyMenor'a Bu Hafta Radyoları Fethedenler!

Bir şarkının tutup tutmayacağını öğrenmek için sadece dijital müzik platformlarına bakmak yeterli değil. Radyolar günümüzde bir şarkının popüler olmasında hâlâ önemli bir paya sahip. Peki bu hafta kimler radyoların gözdesi olmayı başardı? İşte o isimler...