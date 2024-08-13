Domuz, Bitcoin, Çaydanlık... Ne Ararsanız Var: Bir Çekmece Dolusu Çakmak Biriktiren Koleksiyoner
Domuz, Bitcoin, Çaydanlık... Ne Ararsanız Var: Bir Çekmece Dolusu Çakmak Biriktiren Koleksiyoner
Hepimizin türlü türlü hobisi var. Kimimiz ayakkabı bağımlısı kimimiz ise çakmak! ABD'de yaşayan bir adamın çektiği video görenlere 'Yok artık' dedirtecek cinsten!
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ABD'de yaşayan bir koleksiyonerin çektiği videodaki çakmakları gören herkes "Yok artık" deyip hayrete düşürüyor.
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Çektiği videoda cebinden çıkardığı çakmakları tek tek kameraya gösteren koleksiyoner daha sonra onları çekmecesine bırakıyor.
Çekmece öyle çeşitli ki, ne tip çakmak ararsanız var! Domuz, Bitcoin, çaydanlık, aklınıza gelen her türlü nesneye ait bir çakmak var bu çekmecede. Üstelik her biri çalışıyor!
Koleksiyonerin çektiği video kısa zamanda X kullanıcılarından büyük rağbet gördü. Kimi istifçi dedi, kimi de "Keşke bu adam benim arkadaşım olsaydı" dedi.
İşte videoya gelen yorumlardan bazıları:
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