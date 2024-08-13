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Domuz, Bitcoin, Çaydanlık... Ne Ararsanız Var: Bir Çekmece Dolusu Çakmak Biriktiren Koleksiyoner

Domuz, Bitcoin, Çaydanlık... Ne Ararsanız Var: Bir Çekmece Dolusu Çakmak Biriktiren Koleksiyoner

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 10:47

Hepimizin türlü türlü hobisi var. Kimimiz ayakkabı bağımlısı kimimiz ise çakmak! ABD'de yaşayan bir adamın çektiği video görenlere 'Yok artık' dedirtecek cinsten!

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ABD'de yaşayan bir koleksiyonerin çektiği videodaki çakmakları gören herkes "Yok artık" deyip hayrete düşürüyor.

ABD'de yaşayan bir koleksiyonerin çektiği videodaki çakmakları gören herkes "Yok artık" deyip hayrete düşürüyor.

Çektiği videoda cebinden çıkardığı çakmakları tek tek kameraya gösteren koleksiyoner daha sonra onları çekmecesine bırakıyor.

Çektiği videoda cebinden çıkardığı çakmakları tek tek kameraya gösteren koleksiyoner daha sonra onları çekmecesine bırakıyor.

Çekmece öyle çeşitli ki, ne tip çakmak ararsanız var! Domuz, Bitcoin, çaydanlık, aklınıza gelen her türlü nesneye ait bir çakmak var bu çekmecede. Üstelik her biri çalışıyor!

Çekmece öyle çeşitli ki, ne tip çakmak ararsanız var! Domuz, Bitcoin, çaydanlık, aklınıza gelen her türlü nesneye ait bir çakmak var bu çekmecede. Üstelik her biri çalışıyor!

Koleksiyonerin çektiği video kısa zamanda X kullanıcılarından büyük rağbet gördü. Kimi istifçi dedi, kimi de "Keşke bu adam benim arkadaşım olsaydı" dedi.

İşte videoya gelen yorumlardan bazıları:

İşte videoya gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
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twitter.com
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