Genç Sultanlar Finalde: U20 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finale Yükseldi!
Genç Sultanlar Finalde: U20 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk defa voleybol branşında yarı finale yükselerek tarih yazan ve turnuvada 4'üncü olan Filenin Sultanları hepimize büyük bir gurur yaşatmıştı. Aynı başarıyı U20 Kadın Milli Takımımız, yani 'Genç Sultanlar' da yaşatıyor. Daha önce U20 Avrupa Şampiyonası'nda 2012 ve 2020'de şampiyon olan 'Genç Sultanlar' üçüncü kez şampiyon olmanın yolunu araladı!
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Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A grubunda mücadele eden 'Genç Sultanlar' 7'de 7 yaparak namağlup bir şekilde yarı finale yükselmişti.
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Yarı finalde Polonya ile karşılaşan 'Genç Sultanlar', güçlü rakibini 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18'lik 4 set sonunda 3-1 mağlup etmeyi başardı ve finale yükseldi.
Takımın skorer yükünü sırtlayan isim bu yıl Zeren'de forma giyecek olan 2005 doğumlu pasör Beren Yeşilırmak oldu. Beren Yeşilırmak 24 sayı ile 'Genç Sultanlar'da en skorer isim oldu.
Smaçör Liza Safranova 17 sayı kaydederken bir diğer smaçör Eylül Durgun 14 sayı ile çift hanelere ulaştı.
Beşiktaş'a transfer olan orta oyuncu Begüm Kaçmaz 8 sayı ile oynarken pasör Dilay Özdemir ise 5 sayı kaydetti.
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'Genç Sultanlar'ın finaldeki rakibi İtalya-Belçika maçının galibi olacak. Final maçı yarın yani 17 Ağustos'ta TSİ 18.30'da oynanacak.
'Genç Sultanlar'ın büyük başarısına X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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