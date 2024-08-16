Genç Sultanlar Finalde: U20 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Namağlup Finale Yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk defa voleybol branşında yarı finale yükselerek tarih yazan ve turnuvada 4'üncü olan Filenin Sultanları hepimize büyük bir gurur yaşatmıştı. Aynı başarıyı U20 Kadın Milli Takımımız, yani 'Genç Sultanlar' da yaşatıyor. Daha önce U20 Avrupa Şampiyonası'nda 2012 ve 2020'de şampiyon olan 'Genç Sultanlar' üçüncü kez şampiyon olmanın yolunu araladı!